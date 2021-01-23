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23 Ocak 2021 Cumartesi 00:34:00 - Güncelleme:23 Ocak 2021 Cumartesi 00:36:00

National Interest dergisinde çok çarpıcı bir makale: Su-57 mi, F-35 mi?

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National Interest Dergisi savaş uçakları ile ilgili çok çarpıcı bir makale yayımladı. Mark Episkopos imzalı yazıda Su-57 ve F-35'in havada girişeceği bir mücadelenin sonuçları değerlendirildi.

ABD merkezli The National Interest Dergisi, Rus üretimi beşinci nesil savaş uçağı Su-57 ve diğer bir beşinci nesil savaş uçağı olan F-35’in hava düellosundaki şanslarını değerlendirdi.

Sputnik'in The National Interest'ten aktardığı habere göre, Mark Episkopos imzalı yazıda, F-35 ve Su-57 arasındaki olası ‘it dalaşının’ sadece füze savunma sistemleri, gelişmiş radarlar ve çok sayıda destek uçaklarının geniş ölçekli kullanımı koşullarında meydana gelebileceği ifade edildi. İki pilotlu hava düellosunun 21. yüzyılın savaş gerçekleriyle çok az ilgisi olduğu kaydedildi.

Diğer eşit koşulların yanı sıra, F-35 pilotunun Su-57 ile karşılaşmamak için elinden geleni yapacağını belirten Episkopos’a göre, Rus savaş uçağı havada üstünlük sağlamak için geliştirilen ve bunun için gereken tüm teknik özelliklere sahip bir araçken Amerikan muadili öncelikle, hayati önem taşıyan hedefleri veya altyapıyı vurmak için düşmanın hava sahasına giren bir saldırı uçağı.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük ihtimalle F-35, bu yapmacık, varsayımsal durumda, yaklaşmakta olan bir Su-57’den uzaklaşmaya çalışmak için bazı görünmezlik (stealth) özelliklerden doğan tüm üstünlüklerinden yararlanır."

Su-57 ve F-35 arasındaki ‘it dalaşı’ ihtimalinin çok zayıf olduğunu kaydeden Episkopos, böyle bir karşılaşmanın günümüz savaş gerçekliklerine uymamasının yanı sıra, aynı zamanda bu tür senaryonun 'NATO ve Rusya arasında felakete yol açacak büyük bir savaş' anlamına geldiğini yazdı.

Etiketler : National Interest NATO Rusya
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