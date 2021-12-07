NASA'nın yeni astronot adayı Adanalı Deniz

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 12 bin başvuru arasından 10 kişiyi yeni uzay görevlerine hazırlık için seçti.

Astronot adaylarının, Ocak 2022 itibarıyla Johnson Uzay Merkezi'ndeki 2 yıllık eğitim programına başlayacağı açıklandı.

ADANA DOĞUMLU ASTRONOT ADAYI: DENİZ BURNHAM

Astronot adayları arasında, Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nde doğan Deniz Burnham da yer alıyor.

Paramotor ve yamaç paraşütünün yanı sıra helikopter ve sabit kanatlı hava araçlarını uçurabilen Burnham, uzun bir süredir Alaska'da ikamet ediyordu.

Burnham Binlerce kişi arasından kapsamlı bir tıbbi kontrolden ve çeşitli yetenek, egzersiz testlerinden geçerek 10 kişilik sınıfta yer aldı.

DENİZ BURNHAM KİMDİR?

Asker ailede büyüyen Burnham, çeşitli bölgelerde okuduktan sonra California'da Vanden Lisesi'nden mezun oldu. 2007 yılında California Üniversitesi, San Diego'dan kimya mühendisliği alanında lisans derecesi aldı.

Güney California Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Burnham, Deployable Autonomy Technologies grubunun bir parçası olarak NASA Ames Araştırma Merkezi'nde staj yaptı.

Kariyerine Alaska, Prudhoe Körfezi'ndeki uzak bir petrol sondaj kulesinde saha mühendisi olarak başladı. Kuzey Kutbu boyunca sondaj kulesi sahalarında sondaj operasyonları sırasında ölçüm ve kayıt işlemlerinin tüm yönlerinden sorumluydu.

Kanada, Ohio ve Texas'taki sondaj kulelerinde yaklaşık 9 yıl boyunca yerinde operasyonlara liderlik etti.