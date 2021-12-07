VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Katar'dan ayrıldı
İzmir'de hortum çatıları uçurdu
Altın yükselişini sürdürüyor: Gramı 780 TL oldu
NASA'nın yeni astronot adayı Adanalı Deniz
PKK/YPG'nin kaçırdığı çocukların anneleri protestolarını sürdürdü
Yeni gıda etiketleri nasıl olacak?
Sanat Mevsimi "Zamansız" sergisi sanatseverlerle buluştu
AB'den Afganistan açıklaması: Birkaç hafta içinde kurulacak
Türkiye'nin dışa bağımlılığı bitirecek hamle!
Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Birlikte hareket etmeliyiz
Görüşme sonrası Hürjet ve Gökbey sürprizi
AB'den dikkat çeken itiraf
İş birliğini güçlendirecek imzalar atıldı
Bayraktar TB2'ye sızmaya çalıştılar
Türkiye'yi batırmak istiyorlar
Türkiye atağa geçti!
TBMM'deki bütçe görüşmelerine İBB'de yaşanan yolsuzluklar damga vurdu
Bakan Karaismailoğlu: BTK işçilerine yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak
"Müttefik olmaya hazırız"
Üs kurma iddialarına cevap!
Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden biri gözaltına alındı
Asgari ücrette süreç devam ediyor
DHKP-C'de iç hesaplaşma çözülmeyle bitti
Ayrılmak isteyince öldürmüştü
07 Aralık 2021 Salı 18:05:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 18:05:00

NASA'nın yeni astronot adayı Adanalı Deniz

Kaynak: NASA

ABONE OL

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı, yeni görevler için eğitim alacak 10 astronot adayını tanıttı. Adaylar arasında Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya gelen Deniz Burnham da bulunuyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 12 bin başvuru arasından 10 kişiyi yeni uzay görevlerine hazırlık için seçti.

Astronot adaylarının, Ocak 2022 itibarıyla Johnson Uzay Merkezi'ndeki 2 yıllık eğitim programına başlayacağı açıklandı.

ADANA DOĞUMLU ASTRONOT ADAYI: DENİZ BURNHAM

Astronot adayları arasında, Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nde doğan Deniz Burnham da yer alıyor.

Paramotor ve yamaç paraşütünün yanı sıra helikopter ve sabit kanatlı hava araçlarını uçurabilen Burnham, uzun bir süredir Alaska'da ikamet ediyordu.

Burnham Binlerce kişi arasından kapsamlı bir tıbbi kontrolden ve çeşitli yetenek, egzersiz testlerinden geçerek 10 kişilik sınıfta yer aldı.

DENİZ BURNHAM KİMDİR?

Asker ailede büyüyen Burnham, çeşitli bölgelerde okuduktan sonra California'da Vanden Lisesi'nden mezun oldu. 2007 yılında California Üniversitesi, San Diego'dan kimya mühendisliği alanında lisans derecesi aldı.

Güney California Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Burnham, Deployable Autonomy Technologies grubunun bir parçası olarak NASA Ames Araştırma Merkezi'nde staj yaptı.

Kariyerine Alaska, Prudhoe Körfezi'ndeki uzak bir petrol sondaj kulesinde saha mühendisi olarak başladı. Kuzey Kutbu boyunca sondaj kulesi sahalarında sondaj operasyonları sırasında ölçüm ve kayıt işlemlerinin tüm yönlerinden sorumluydu.

Kanada, Ohio ve Texas'taki sondaj kulelerinde yaklaşık 9 yıl boyunca yerinde operasyonlara liderlik etti.

Etiketler : nasa deniz adanalı abd amerika uzay
Anıl Altan ‘Aşk Mantık İntikam'la setlere döndü

Anıl Altan ‘Aşk Mantık İntikam'la setlere döndü
"Çok kıskancım!"

"Çok kıskancım!"
Dünya yakışıklılar listesinde 4 Türk

Dünya yakışıklılar listesinde 4 Türk
Gözlerini alamadı

Gözlerini alamadı
Işıltılı Gülşen

Işıltılı Gülşen
Lodos çarpmasından koruyan tüyolar

Lodos çarpmasından koruyan tüyolar
Kalbinizi dinleyin

Kalbinizi dinleyin
Marcus yorumundan kaçındı

Marcus yorumundan kaçındı
Yavuz Seçkin: Bülent Ersoy rekoru bende

Yavuz Seçkin: Bülent Ersoy rekoru bende

EN ÇOK OKUNAN HABERLER