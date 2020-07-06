NASA'nın Ankara paylaşımına büyük ilgi
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilmiş bir Ankara fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
NASA'nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda, başkentin gece saatlerinde uzaydan çekilmiş görüntüsü ile ‘Ankara, Türkiye'nin kalbi, karanlık gece ve uzayda bir parıltı’ notu yer aldı.
Fotoğrafın açıklamasında ise "ISS'de görevli NASA astronotları tarafından çekilen bu fotoğrafta, elektrik ışıklarının ağ gibi ördüğü ve ip gibi uzanan otoyollarla birbirine bağladığı Türkiye'nin başkenti görülüyor. Işık renklerindeki farklılık, değişik ampül türlerinin kullanılmasından kaynaklanıyor ve sanayi bölgeleri ile yerleşim yerlerini birbirinden ayırıyor" ifadeleri kullanıldı.
- İngiltere'den flaş Cemal Kaşıkçı kararı: 20 Suudi Arabistan vatandaşı yaptırım listesine alındı
- İsrail'de Kovid-19 nedeniyle spor salonları ve gece kulüplerine yasak
- Libya Başbakanı Serrac Malta Başbakanı Abela ile görüştü
- ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 279 ölüm
- İsrail'den İran'a karşı casus uydu hamlesi!
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a teşekkür