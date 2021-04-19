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19 Nisan 2021 Pazartesi 15:19:00 - Güncelleme:19 Nisan 2021 Pazartesi 15:19:00

NASA: Mars'tan veriler dünyaya ulaştı, uçuş başarılı

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ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'ta uçurulan helikopterin uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'ta uçurulan helikopterin uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

NTV'nin haberine göre ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Perseverance görevi kapsamında geçtiğimiz hafta Mars'ta minyatür bir helikopter uçurmayı planlıyordu.

Teknik sorunlar nedeniyle ertelenen denemede, küçük helikopter Ingenuity'nin bugün uçurulduğu açıklandı.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'ta uçurulan helikopterin uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

1,8 kilogram ağırlığındaki Ingenuity adlı helikopterin 3 metre yüksekliğe yükseltilerek 30 saniye boyunca uçurulacağı bildirilmişti.

'ARTIK BAŞKA BİR GEZEGENDE HELİKOPTER UÇTUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ'

Uçuş sonrası proje yöneticisi MiMi Aung ekibine, "Artık insanların başka bir gezegende bir helikopterin uçtuğunu söyleyebiliriz" dedi.

Uçuş Türkiye saatine göre 10.30'da gerçekleşirken uçuşun başarılı geçip geçmediğine dair verilerin denemenin gerçekleşmesinin üzerinden yaklaşık 3 saat sonra NASA'ya ulaşmasının beklendiği açıklanmıştı.

Test uçuşunun, dünyadan 173 milyon mil uzakta, Jezero Krateri adlı geniş bir Mars havzasının zemininde gerçe3kleştiği bildirilirken Ingenuity proje yöneticisiMiMi Aung, "Ekibimizin beklediği an neredeyse geldi" demişti.

Testin başarılı olması durumunda Ingenuity helikopterinin, önümüzdeki haftalarda birkaç kez daha ve daha uzun süreler uçuş gerçekleştireceği bildirilirken helikopteri çalıştıran pilleri şarj etmek için her uçuş arasında dört ila beş gün pillerin dinlendirilmesinin gerektiği belirtilmişti.

'BAŞKA BİR GEZEGENDE UÇACAĞIZ, BU DELİLİK'

Nasa'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'nda (JPL) sistem mühendisi olan Farah Alibay, "Kesinlikle çılgınlık gibi geliyor" derken "100 yıldan fazladır Dünya üzerinde uçuyoruz ve şimdi buradayız. Evet, başka bir gezegene gidip uçacağız. Bu delilik. Ama keşfetmenin güzelliği bu. Mühendisliğin güzelliği bu" ifadelerini kullanmıştı.

18 Şubat'ta Marsa yüzeyine ulaşan minyatür Ingenuity helikopterinin çift pervaneli ve güneş enerjisi ile çalıştığı belirtilirken eksi 90 derece sıcaklıktaki Mars'ta herhangi bir zarar görmediği belirtilmişti.

NASA EKİBİ BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Türkiye saati ile 10.30'da gerçekleşen uçuşun bilgilerinin ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) ulaşmasıyla, büyük mutluluk yaşandı.

Etiketler : nasa helikopter mars
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