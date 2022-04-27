Devasa asteroid dünyaya yaklaşıyor

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27 Nisan 2022 Çarşamba 08:50:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 08:50:00

NASA: Devasa asteroit Dünya'nın yanından geçmek üzere

Kaynak: TRT Haber

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NASA, Empire State Binası'nın iki katı büyüklüğünde "potansiyel olarak tehlikeli" devasa bir asteroidin, 28 Nisan Perşembe günü Dünya'nın yakınından geçecek şekilde yaklaştığını duyurdu.

NASA, Empire State Binası'nın iki katı büyüklüğünde "potansiyel olarak tehlikeli" devasa bir asteroidin, 28 Nisan Perşembe günü Dünya'nın yakınından geçecek şekilde yaklaştığını duyurdu.

418135 (2008 AG33) adlı asteroidin tahmini çapı 350 ila 780 metre arasında ve Dünya'nın yörüngesine saatte 37 bin 400 kilometre hızla girecek.

Neyse ki, asteroitin herhangi bir çarpma riski olmadan gezegenimizin yanından geçmesi bekleniyor.

TRT Haber'in ScienceAlert'e dayandırdığı haberde; En yakın noktasında, ses hızının 30 katından daha fazla bir hızla seyahat eden asteroid, Dünya'nın yaklaşık 3,2 milyon kilometre yakınına gelecek ve bu, Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafenin kabaca sekiz katı.

Bu büyük bir boşluk gibi görünebilir, ancak kozmik standartlara göre, aslında bir taş atımı mesafesinde.

NASA, Dünya'nın 193 milyon kilometre yakınına gelen herhangi bir uzay nesnesini "Dünyaya yakın bir nesne" 7.5 milyon kilometre içindeki herhangi bir hızlı hareket eden nesneyi "potansiyel olarak tehlikeli" olarak işaretliyor.

Etiketler : Empire State Binası nasa Devasa asteroid
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