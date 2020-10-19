Nahçivan-Azerbaycan hattı önerisi: Kara yolu açılmalı

Azerbaycan ordusunun hızlı ilerleyişi karşısında adeta eli kolu bağlanan Ermenistan, Fuzuli ve Cebrayil bölgelerinden hızla geri çekiliyor.

Yenişafak'ın haberine göre, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtulması için Azerbaycan, hem sahada hem de masada mücadele verirken, Azerbaycan-Türkiye hattı ile Azerbaycan ana karasının Nahçivan ile bağlantı sağlanması yönümnde önemli bir açıklama yapıldı.

BAĞLANTI SAĞLANMALI

Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, "Azerbaycan sahada yapılması gerekeni yapıyor. Müzakere masasındaki temel prensip ise Dağlık Karabağ'ın işgalden tamamen kurtarılmasıdır. Azerbaycan yönetimi aynı zamanda, Nahçıvan ile kara yolu bağlantısının sağlanması için ilave isteği olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarılmasının Azerbaycan'ın en temel hedefi olduğunu ifade eden Atabay, "Olası bir müzakere durumunda. Azerbaycan'ın pazarlıktaki temel prensibi, işgal altındaki toprakların kurtarılmasıdır. Azerbaycan aynı zamanda Nahçıvan Özerk Bölgesi ile kara yolu bağlantısını sağlamayı ilave olarak istemelidir" değerlendirmesinde bulundu.

DAĞLIK KARABAĞ'IN ALTIN REZERVLERİ

Dağlık Karabağ bölgesinde altın madenlerinin yoğun olduğunu ifade eden Atabay, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dağlık Karabağ, altın madenin işletildiği bir bölge. Şusa'nın kuzeyindeki bölgede altın rezervleri var. Murov Dağı da işletilmemesine rağmen ciddi altın rezervlerinin olduğu bölgelerin başında geliyor. Azerbaycan ordusu özellikle bu noktayı işgalden kurtarmak istiyor. Murov Dağı'ndaki altın rezervleri ile ilgili bizim Maden Teknik Araştırma Enstitüsünün raporları dahi var. Yer altı sismik çalışma sonuçlarından çıkan raporlar bunlar. Hocavend bölgesinde yine altın madenleri bulunuyor. Ermenistan'ın Kelbecer bölgesini vermek istememesinin nedeni budur. Sonuç olarak, Dağlık Karabağ, 155 madenin bulunduğu hem stratejik hem de yer altı zenginlikleri açısından zengin bir bölgedir"