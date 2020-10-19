  • BIST
    1204.4
  • Dolar
    7,8966
  • Euro
    9,2866
  • Altın
    485,2140
İstanbul
15 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Asrın projesi' askılı boru sistemiyle Anadolu'dan KKTC'ye su taşıyor
Kadir Şeker'in avukatlarından 12,5 yıl hapis cezasına itiraz
'Polisin gökyüzündeki gözü' 39 yaşında
Başkan Erdoğan'dan eğitim açıklaması: Topyekün reform gerekiyor
'Üniversiteler açılacak mı?' sorusuna Bakan Koca'dan canlı yayında flaş yanıt
Bakan açıkladı: Eylül ayında 184,3 milyon TL ödeme yapıldı
Suriyeli aşiretlerden ortak bildiri: Türkiye'den başka güvenecek kimse yok
Fatih buldu, Arap basını böyle gördü!
Anadolu'nun ilk telsiz telgraf istasyonu 114 yıl sonra restore ediliyor
İlişkiler derinleşiyor! Bahreyn, Netanyahu'yu çok mutlu etmiş!
BAE heyetine soğuk duş! Filistinliler Mescid-i Aksa'dan çıkardı
Nahçivan-Azerbaycan hattı önerisi: Kara yolu açılmalı
Kanuni, İstanbul açıklarına ulaştı
Borsa için en kritik gün perşembe! Tüm gözler Merkez'de
AK Parti'den Ersin Tatar'ın zaferi hakkında açıklama
MSB'den Azerbaycan açıklaması! Sayı 78 oldu
Afgan doktor: Bu iyiliği hayatta unutmam
Doğal gaz keşfinin gizli kahramanı: 'Kaşif' su altı robotu
Türkiye'nin başarılı testi panikletti! Yunanistan'da S-400 kor
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılmıştı: Türkiye'nin desteğini hiç unutmayacağız
BAE'den İngiltere'ye kaçtı! Dünyayı ayağa kaldıran iddia
''Üstün fedakarlık, gayret ve azmin zaferi'' Fatih: Keşfe Giden Yol Belgeseli, izleyiciyle buluştu
Manama'da İsrail Büyükelçiliği açmak için talepte bulundular
İlk yurt dışı ziyaretini Vietnam'a yaptı: İş birliği hedefliyorum
19 Ekim 2020 Pazartesi 10:36:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 10:36:00

Nahçivan-Azerbaycan hattı önerisi: Kara yolu açılmalı

ABONE OL

Azerbaycan'ın, işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine yönelik yürüttüğü operasyonlarda Bakü'nün ilerleyişi devam ederken Ermenistan'ın gasbettiği topraklar teker teker kurtarılıyor. Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Nahçivan ile Azerbaycan ana karasının bağlantısının sağlanması yönünde öneride bulundu.

Azerbaycan ordusunun hızlı ilerleyişi karşısında adeta eli kolu bağlanan Ermenistan, Fuzuli ve Cebrayil bölgelerinden hızla geri çekiliyor.

Yenişafak'ın haberine göre, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtulması için Azerbaycan, hem sahada hem de masada mücadele verirken, Azerbaycan-Türkiye hattı ile Azerbaycan ana karasının Nahçivan ile bağlantı sağlanması yönümnde önemli bir açıklama yapıldı.

BAĞLANTI SAĞLANMALI

Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, "Azerbaycan sahada yapılması gerekeni yapıyor. Müzakere masasındaki temel prensip ise Dağlık Karabağ'ın işgalden tamamen kurtarılmasıdır. Azerbaycan yönetimi aynı zamanda, Nahçıvan ile kara yolu bağlantısının sağlanması için ilave isteği olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarılmasının Azerbaycan'ın en temel hedefi olduğunu ifade eden Atabay, "Olası bir müzakere durumunda. Azerbaycan'ın pazarlıktaki temel prensibi, işgal altındaki toprakların kurtarılmasıdır. Azerbaycan aynı zamanda Nahçıvan Özerk Bölgesi ile kara yolu bağlantısını sağlamayı ilave olarak istemelidir" değerlendirmesinde bulundu.

DAĞLIK KARABAĞ'IN ALTIN REZERVLERİ

Dağlık Karabağ bölgesinde altın madenlerinin yoğun olduğunu ifade eden Atabay, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dağlık Karabağ, altın madenin işletildiği bir bölge. Şusa'nın kuzeyindeki bölgede altın rezervleri var. Murov Dağı da işletilmemesine rağmen ciddi altın rezervlerinin olduğu bölgelerin başında geliyor. Azerbaycan ordusu özellikle bu noktayı işgalden kurtarmak istiyor. Murov Dağı'ndaki altın rezervleri ile ilgili bizim Maden Teknik Araştırma Enstitüsünün raporları dahi var. Yer altı sismik çalışma sonuçlarından çıkan raporlar bunlar. Hocavend bölgesinde yine altın madenleri bulunuyor. Ermenistan'ın Kelbecer bölgesini vermek istememesinin nedeni budur. Sonuç olarak, Dağlık Karabağ, 155 madenin bulunduğu hem stratejik hem de yer altı zenginlikleri açısından zengin bir bölgedir"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER