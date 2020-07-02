Myanmar'da yeşim madeninde felaket: En az 100 ölü
Fransız haber ajansı AFP'nin geçtiği habere göre; Myanmar'da yeşim madeninde meydana gelen heyelanda en az 100 kişi öldü.
Myanmar'da bir madende gelen felaket uluslararası ajanslar tarafından son dakika olarak duyuruldu.
Ülkenin kuzeyindeki Kaçin eyaletinde "yeşim taşı" çıkarılan madende meydana gelen heyelanda en az 100 kişi hayatını kaybetti.
Göçüğün altında 200'den fazla işçinin olduğu düşünülüyor.
Yeşim taşı çıkarılan bölgede, sık sık toprak kayması meydana geliyor.
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