Müslüman vekil Ilhan Omar'ın meclis komitesinden ihracına karar verildi

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 211 "hayır" oyuna karşın 218 "evet" oyuyla Minnesota Temsilcisi Somali asıllı Omar'ın Dış İlişkiler Komitesinden çıkarılmasına karar verildi.

Cumhuriyetçiler, İsrail'in bazı politikalarını eleştiren Omar'ın "anti-Semitik yorumlar yaptığı" gerekçesiyle Dış İlişkiler Komitesinden çıkarılması yönünde oy kullandı.

OMAR: "KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Omar, oylama öncesi yaptığı konuşmada, Cumhuriyetçilerin dünyanın belli bölgelerinden ten rengi farklı olanlara ve Müslümanlara "olağan şüpheli" şeklinde yaklaştığını belirterek, ülkenin ilk siyahi Başkanı Barack Obama'nın da "gizli Müslüman" olarak suçlanmasını örnek verdi.

"Hedef olmama şaşıran var mı? Bir şekilde Amerikan dış politikası hakkında konuşmaya layık görülmememe şaşıran var mı?" diyen Omar, Kongreye susmak için gelmediğini, komitede olmasa dahi dünyanın dört bir yanında adaleti arayanlar için konuşmaya devam edeceğini vurguladı.

MİLLETVEKİLLERİ, OMAR'I SAVUNDU

Mecliste yapılan oylama öncesi Demokrat ve Cumhuriyetçi milletvekilleri de Omar'ın Dış İlişkiler Komitesindeki göreviyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

Cumhuriyetçi milletvekilleri, Omar'ın "anti-Semitik" ve dahası "anti-Amerikan" görüşleri olduğunu öne sürerken, kendisi de bir Yahudi olan Demokrat Milletvekili Dean Philips, bu iddialara karşı çıkarak Omar'ı savundu.

Philips, kendisiyle birçok konuda farklı görüşlere sahip olsalar da Omar'ın ilgili komiteden çıkarılmasının ikiyüzlülük olacağını söyledi.

Cumhuriyetçilerin görüşlerine atıfta bulunan Philips, Omar'ın "11 Eylül'de Pentagon'a gerçekten bir uçak çarpıp çarpmadığı, Yahudi Rothshild ailesi tarafından finanse edilen uzay lazerlerinin Kaliforniya'daki orman yangınlarının nedeni olduğu" gibi komplo teorilerini yaymadığına ve "bir Cumhuriyetçi milletvekilinin yaptığı gibi Kongre üyelerinin başını kesip öldürüldüğünü gösteren bir video yayınlamadığına" dikkati çekti.

Philips, "Amerika'daki anti-Semitizmi yenme konusunda gerçekten samimiyseniz, bize sormaya ne dersiniz?" ifadesini kullandı.

DEMOKRATLAR, CUMHURİYETÇİLERİ İKİYÜZLÜ OLMAKLA SUÇLUYOR

Bir diğer Yahudi milletvekili Jan Schakowsky de "Bir Yahudi olarak beni savunmanıza ihtiyacım yok." diyerek, Müslüman bir Amerikalı kadın olan Omar'ın Dış İlişkiler Komitesindeki "dünyanın üçüncü en büyük dini İslamiyet"e mensup tek üyesi olduğuna dikkati çekti.

Siyahi Demokrat Milletvekili Gregory Meeks ise Omar'ın yerinde başka biri olsaydı bu şekilde "anti-Semitizm" ile suçlanamayacağı görüşünü savundu.

Meeks, bu kapsamda mevcut Meclis Başkanı Kevin McCarthy'nin 2019'da sosyal medyasından paylaştığı, "Soros, Steyer ve Bloomberg'in bu seçimi satın almasına izin veremeyiz. Dışarı çıkın ve 6 Kasım'da Cumhuriyetçilere oy verin." ifadesini örnek gösterdi.

Temsilciler Meclisinin Müslüman üyelerinden Rashida Tlaib de gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasında, Cumhuriyetçilerin Müslüman bir kadına karşı nefreti artırmak için elinden geleni yaptığını savundu. Tlaib, "İfade özgürlüğü savaşçıları bugün nerede? Buradaki ikiyüzlülük oldukça açık." diye konuştu.

OMAR'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İsrail'in Filistin'e yönelik birçok politikasını eleştiren Omar'ın, 2021'de İsrail yanlısı Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) İsrail'i desteklemeleri için ABD'li siyasilere para ödediğini ifade etmesi tartışmalara neden olmuştu.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dahil bazı Demokratların da yorumların "anti-Semitik" olduğunu ifade etmesi üzerine Omar, "niyetinin Amerikalı Yahudileri gücendirmek olmadığını" belirterek özür dilemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, 25 Ocak'ta Demokrat Kongre üyeleri Adam Schiff ve Eric Swalwell'in Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki görevlerine son vermişti. McCarthy ve Cumhuriyetçi milletvekilleri, bir süredir Omar'ın da Dış İlişkiler Komitesindeki görevinden alınması gerektiğini savunuyordu.

Omar, kendisine yönelik suçlamaları reddederek, McCarthy ve destekçilerinin siyasi nedenlerle hareket ettiği görüşünü savunuyor.

Temsilciler Meclisinde Demokratların lideri Hakeem Jeffries de Cumhuriyetçi üyelerin bazı "aşırıcı" üyelerinin anti-Semitik ifadeler kullandıklarına dikkati çekerek, Omar'ın görevden alınması kararını "riyakarlık" olarak nitelemişti.

Demokratlar da 2021'de, eski ABD Başkanı Donald Trump'a güçlü desteğiyle bilinen Cumhuriyetçi vekil Marjorie Taylor Greene'yi, "ırkçı söylemleri" ve "komplo teorilerini yaydığı" gerekçeleriyle Temsilciler Meclisindeki komite görevlerinden almıştı.

Demokratlar, Cumhuriyetçilerin "intikam" almak istedikleri için bu adımları attıklarını öne sürüyor.