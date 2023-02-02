VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Myanmar'da askeri yönetim bazı bölgelerde sıkıyönetim ilan etti
Bakan Akar: Önümüzdeki günlerde teknik heyetler üçlü toplantı yapacak
Müslüman vekil Ilhan Omar'ın meclis komitesinden ihracına karar verildi
ABD'de suça karışan silahların yüzde 54'ünün 3 yılda yasal olarak satın alındığı belirlendi
Biden'ın Beyaz Saray ekibinde ikinci değişiklik
Bakan Kurum: On binlerce gencimizin katılacağı bir program düzenliyoruz
Finlandiya'dan İsveç mesajı
Oktay: 254 milyar dolara ulaşan ihracat rakamlarımızla iyiye gidişimizi sürdürüyoruz
Çavuşoğlu: Masa başında, oturduğumuz yerden büyükelçilik yapma dönemi bitmiştir
Fransa'dan, "Rusya'nın Afrika politikasını paralı askerlerle yürüttüğü" iddiası
Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi! 1 ölü, 5 yaralı
Türkiye tepki gösterdi, Norveç geri adım attı
Ermenistan'ın riskli nükleer santrali Metzamor'da yolsuzluk soruşturması
Alman Anayasa Mahkemesi'nden 'başörtüsü' kararı
Bakan Kirişci: Tarım sektöründe dış ticaret fazlası vermeye devam ediyoruz
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Çin ile telefonda görüştü
Sadece tweet atarak para kazanılacak
Hayata bağlayan kardeşlik
Antrenör dede, şampiyon torunlar yetiştiriyor
İki kez çığ altında kaldı ama pes etmedi
Havalara aldandı, yuvasını terk etmedi
"Bizim Yunanistan'ı tehdit etmemiz söz konusu değil"
"Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz"
02 Şubat 2023 Perşembe 21:24:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 21:24:00

Müslüman vekil Ilhan Omar'ın meclis komitesinden ihracına karar verildi

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, İsrail'e yönelik eleştirileri nedeniyle Müslüman Demokrat Milletvekili Ilhan Omar'ın Dış İlişkiler Komitesindeki görevine son verilmesi kararlaştırıldı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 211 "hayır" oyuna karşın 218 "evet" oyuyla Minnesota Temsilcisi Somali asıllı Omar'ın Dış İlişkiler Komitesinden çıkarılmasına karar verildi.

Cumhuriyetçiler, İsrail'in bazı politikalarını eleştiren Omar'ın "anti-Semitik yorumlar yaptığı" gerekçesiyle Dış İlişkiler Komitesinden çıkarılması yönünde oy kullandı.

OMAR: "KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Omar, oylama öncesi yaptığı konuşmada, Cumhuriyetçilerin dünyanın belli bölgelerinden ten rengi farklı olanlara ve Müslümanlara "olağan şüpheli" şeklinde yaklaştığını belirterek, ülkenin ilk siyahi Başkanı Barack Obama'nın da "gizli Müslüman" olarak suçlanmasını örnek verdi.

"Hedef olmama şaşıran var mı? Bir şekilde Amerikan dış politikası hakkında konuşmaya layık görülmememe şaşıran var mı?" diyen Omar, Kongreye susmak için gelmediğini, komitede olmasa dahi dünyanın dört bir yanında adaleti arayanlar için konuşmaya devam edeceğini vurguladı.

MİLLETVEKİLLERİ, OMAR'I SAVUNDU

Mecliste yapılan oylama öncesi Demokrat ve Cumhuriyetçi milletvekilleri de Omar'ın Dış İlişkiler Komitesindeki göreviyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

Cumhuriyetçi milletvekilleri, Omar'ın "anti-Semitik" ve dahası "anti-Amerikan" görüşleri olduğunu öne sürerken, kendisi de bir Yahudi olan Demokrat Milletvekili Dean Philips, bu iddialara karşı çıkarak Omar'ı savundu.

Philips, kendisiyle birçok konuda farklı görüşlere sahip olsalar da Omar'ın ilgili komiteden çıkarılmasının ikiyüzlülük olacağını söyledi.

Cumhuriyetçilerin görüşlerine atıfta bulunan Philips, Omar'ın "11 Eylül'de Pentagon'a gerçekten bir uçak çarpıp çarpmadığı, Yahudi Rothshild ailesi tarafından finanse edilen uzay lazerlerinin Kaliforniya'daki orman yangınlarının nedeni olduğu" gibi komplo teorilerini yaymadığına ve "bir Cumhuriyetçi milletvekilinin yaptığı gibi Kongre üyelerinin başını kesip öldürüldüğünü gösteren bir video yayınlamadığına" dikkati çekti.

Philips, "Amerika'daki anti-Semitizmi yenme konusunda gerçekten samimiyseniz, bize sormaya ne dersiniz?" ifadesini kullandı.

DEMOKRATLAR, CUMHURİYETÇİLERİ İKİYÜZLÜ OLMAKLA SUÇLUYOR

Bir diğer Yahudi milletvekili Jan Schakowsky de "Bir Yahudi olarak beni savunmanıza ihtiyacım yok." diyerek, Müslüman bir Amerikalı kadın olan Omar'ın Dış İlişkiler Komitesindeki "dünyanın üçüncü en büyük dini İslamiyet"e mensup tek üyesi olduğuna dikkati çekti.

Siyahi Demokrat Milletvekili Gregory Meeks ise Omar'ın yerinde başka biri olsaydı bu şekilde "anti-Semitizm" ile suçlanamayacağı görüşünü savundu.

Meeks, bu kapsamda mevcut Meclis Başkanı Kevin McCarthy'nin 2019'da sosyal medyasından paylaştığı, "Soros, Steyer ve Bloomberg'in bu seçimi satın almasına izin veremeyiz. Dışarı çıkın ve 6 Kasım'da Cumhuriyetçilere oy verin." ifadesini örnek gösterdi.

Temsilciler Meclisinin Müslüman üyelerinden Rashida Tlaib de gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasında, Cumhuriyetçilerin Müslüman bir kadına karşı nefreti artırmak için elinden geleni yaptığını savundu. Tlaib, "İfade özgürlüğü savaşçıları bugün nerede? Buradaki ikiyüzlülük oldukça açık." diye konuştu.

OMAR'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İsrail'in Filistin'e yönelik birçok politikasını eleştiren Omar'ın, 2021'de İsrail yanlısı Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) İsrail'i desteklemeleri için ABD'li siyasilere para ödediğini ifade etmesi tartışmalara neden olmuştu.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dahil bazı Demokratların da yorumların "anti-Semitik" olduğunu ifade etmesi üzerine Omar, "niyetinin Amerikalı Yahudileri gücendirmek olmadığını" belirterek özür dilemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, 25 Ocak'ta Demokrat Kongre üyeleri Adam Schiff ve Eric Swalwell'in Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki görevlerine son vermişti. McCarthy ve Cumhuriyetçi milletvekilleri, bir süredir Omar'ın da Dış İlişkiler Komitesindeki görevinden alınması gerektiğini savunuyordu.

Omar, kendisine yönelik suçlamaları reddederek, McCarthy ve destekçilerinin siyasi nedenlerle hareket ettiği görüşünü savunuyor.

Temsilciler Meclisinde Demokratların lideri Hakeem Jeffries de Cumhuriyetçi üyelerin bazı "aşırıcı" üyelerinin anti-Semitik ifadeler kullandıklarına dikkati çekerek, Omar'ın görevden alınması kararını "riyakarlık" olarak nitelemişti.

Demokratlar da 2021'de, eski ABD Başkanı Donald Trump'a güçlü desteğiyle bilinen Cumhuriyetçi vekil Marjorie Taylor Greene'yi, "ırkçı söylemleri" ve "komplo teorilerini yaydığı" gerekçeleriyle Temsilciler Meclisindeki komite görevlerinden almıştı.

Demokratlar, Cumhuriyetçilerin "intikam" almak istedikleri için bu adımları attıklarını öne sürüyor.

Etiketler : Demokratlar Ilhan Omar Dış İlişkiler Komitesi Müslüman vekil
2 milyon rekoru

2 milyon rekoru
Evde de ringde de birlikteler

Evde de ringde de birlikteler
Babadan bakım tüyoları

Babadan bakım tüyoları
Erbil'e organlarımı vermek isterdim

Erbil'e organlarımı vermek isterdim
Yeni projeye yeni Rabia!

Yeni projeye yeni Rabia!
Baba oğul aynı ekipte hayat kurtarıyor

Baba oğul aynı ekipte hayat kurtarıyor
Türkiye'deki tarihe aşığım

Türkiye'deki tarihe aşığım
Evliliğe ilk adım

Evliliğe ilk adım
Popüler olan her şeye karşıyım

Popüler olan her şeye karşıyım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX