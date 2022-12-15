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15 Aralık 2022 Perşembe 00:35:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 00:35:00

Musk'ın özel jetini takip eden Twitter hesabı askıya alındı

Kaynak: Reuters

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Twitter, sahibi Elon Musk'ın özel jetini takip eden bot hesabı askıya aldı.

Söz konusu Twitter hesabının, Musk'ın jetine dair verileri kamuoyuna açık kaynakları kullanarak paylaştığı bilgisi verildi.

Twitter, hesabın operatörü Jack Sweeney'in profilini de askıya aldı.

Ünlü milyarder Elon Musk, kasım ayında yaptığı paylaşımda, ifade özgürlüğü kapsamının "kendi uçağını takip eden hesap dahil" geniş tutulduğunu vurgulamıştı.

Uçağı takip eden bot hesabın operatörü Sweeney'in 20 yaşında bir üniversite öğrencisi olduğu biliniyor.

Sweeney, önceki röportajlarında, bot hesabını kapatmak için 2021'de Musk'tan gelen 5 bin dolarlık bir teklifi geri çevirdiğini söylemişti.

Etiketler : Elon Musk Twitter bot hesabı
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