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Musk: Twitter'a sahip olmak uygarlığın geleceği için önemli
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14 Nisan 2022 Perşembe 21:43:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 21:43:00

Musk: Twitter'a sahip olmak uygarlığın geleceği için önemli

Kaynak: Reuters

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Twitter'ın tamamını satın alma girişimlerinin ortaya çıkmasından bu yana ilk kez konuşan Elon Musk, teklifinin kamu yararı için yapıldığını söyledi.

Musk, hafta başında yönetim kuruluna katılma teklifini geri çevirdikten sonra, Twitter'ı tahmini 43 milyar dolara özel almak için bir teklif başlattıktan saatler sonra konuştu.

Musk, Vancouver'daki bir TED Konuşmasında teklifi neden yaptığı sorulduğunda, "Büyük ölçüde güvenilen ve geniş ölçüde kapsayıcı bir kamu platformuna sahip olmak, uygarlığın geleceği için son derece önemlidir." dedi.

Açık kaynak bir yazılım olarak Github'da bulunabilir

Vancouver'daki TED Konferansı'ndaki röportajda Elon Musk, Twitter'ın algoritmasının açık kaynak olması gerektiğine inandığını söyledi ve Twitter'ın arkasındaki kodun, yazılım geliştirme için kod paylaşımı için Microsoft'a ait bir platform olan Github'da bulunmasını önerdi.

Ayrıca TED Talk izleyicilerine Twitter'ı gerçekten edinebileceğinden emin olmadığını da söyledi. Buna rağmen Musk, satın almak için yeterli varlığa sahip olduğunu açıkladı.

Twitter yönetim kurulunun Musk'ın teklifini onaylayıp onaylamayacağı henüz belli değil. Şirket, istenmeyen teklifi aldığını kabul etti ve yönetim kurulunun "Şirketin ve tüm Twitter hissedarlarının çıkarına olduğuna inandığı hareket tarzını belirlemek için teklifi dikkatlice gözden geçireceğini" söyledi.

Etiketler : Twitter Musk ted
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