Mursi'ye sessiz kalan BM, Komorlar Birliği için endişeli

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümüne sessiz kalan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğiden (OHCHR), Doğu Afrika'daki ada ülkesi Komorlar Birliği'ndeki insan hakları ihlallerine ilişkin açıklama geldi.

OHCHR bünyesinde görevli BM İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer, yaptığı yazılı açıklamada, Komorlar Birliği'ne yapacağı resmi ziyareti askıya aldığını aktardı.

Melzer, Hint Okyanusu'nun batısında yer alan ülkede, "özgürlüklerinden yoksun bırakılan tüm kişilere erişim izni verilmemesini" ziyaretin askıya alınmasına gerekçe gösterdi.

"Bu (ziyaretin askıya alınması), Jandarma teşkilatının tehdit, kötü muamele ve aşırı güç kullandığı yönünde pek çok inandırıcı iddianın bana ulaşmasıyla özellikle bağlantılı." ifadesini kullanan Melzer, ada ülkesindeki sorumlu makamların BM İnsan Hakları Konseyi kararları doğrultusunda özel prosedürleri uygulamadığı için ziyaretin gerçekleşmeyeceğini kaydetti.

BM Mursi'nin ölümüne sessiz kalmıştı



BM'nin en önemli alt kuruluşlarından olan Cenevre merkezli OHCHR, dünyanın dört bir yanında insan haklarının desteklenmesi ve korunması için yaptığı çalışmalarla biliniyor.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, AA muhabirinin Mursi'nin yaşamını yitirmesine yönelik BM'nin sessizliğini sürdürmesiyle ilgili sorusunu cevaplamıştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in dün Mursi ve ailesine başsağlığı dilediğini aktaran Vellucci, ilerleyen saatlerde BM'den konuya ilişkin açıklama gelebileceğini ifade etmişti.

Sözcü Vellucci, Mursi'nin vefatına ilişkin henüz bir açıklama yapmayan OHCHR Ofisi ile irtibata geçeceğini sözlerine eklemişti.

Mahkeme salonunda vefat etti



Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011'deki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mursi, 3 Temmuz 2013’te dönemin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkan Abdülfettah Es-Sisi tarafından yapılan askeri darbenin ardından evinden gözaltına alınarak cezaevine konulmuştu.

Duruşmalara cam kafes içerisinde katılan 67 yaşındaki Mursi, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda dün vefat etmişti.

Öte yandan Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" iddia edilmişti.

Mısır Başsavcılığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Mursi'nin hastaneye getirildiğinde hayatını kaybettiği bildirilmişti.

(AA)