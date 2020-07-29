Mumbai'de ağır bilanço: Yarıdan fazlasının Kovid-19 testi pozitif

BBC'nin haberine göre, düşünce kuruluşu Niti Aayog ve Tata Temel Araştırma Enstitüsü tarafından yürütlen çalışmaya, Mumbai'nin Chembur, Matunga ve Dahisar bölgesinden yaklaşık 7 bin kişi katıldı.

Çalışmanın sonuçları, söz konusu bölgelerin gecekondu mahallesinde yaşayan kişilerin yüzde 57'sinin Kovid-19 antikor testinin pozitif çıktığını, bu oranın aynı bölgede gecekonduların dışında kalan yerleşim yerlerinde ise yüzde 16 olduğunu ortaya koydu.

Mumbai Belediyesinin açıklamasında, çalışmanın toplum düzeyinde bağışıklık hakkında değerli bilgiler sağladığı ve yakında başka bir araştırma yapılacağı bildirildi.

20 milyon civarında nüfusa sahip Mumbai'de 10 binin üzerinde Kovid-19 vakası ile virüse bağlı 6 bin 100'den fazla can kaybı kaydedildi.

Hindistan genelinde şimdiye kadar 1 milyon 531 bin 669 kişide Kovid-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 34 bin 193 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede son 24 saatte görülen 48 bin 513 yeni Kovid-19 vakanın çoğu Maharaştra, Andra Pradeş, Tamil Nadu ve Karnataka eyaletlerinde saptandı.