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Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemeri satıldı... Rekor fiyat ödendi
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25 Temmuz 2022 Pazartesi 00:45:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 00:45:00

Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemeri satıldı... Rekor fiyat ödendi

Kaynak: İHA

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Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemeri satıldı. Jim Irsay, 6.18 milyon dolar vererek Muhammed Ali'nin şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

Muhammed Ali'nin 1974'teki "Rumble in the Jungle" maçında kazandığı ağır sıklet şampiyonluk kemeri, açık artırmada 6.18 milyon dolara satıldı.

İHA'nın haberine göre, Muhammed Ali'nin 1974'te "Rumble in the Jungle" maçında George Foreman'ı yenerek kazandığı altın kemer bugün açık artırmada satıldı. Indianapolis Colts'un sahibi Jim Irsay, 6.18 milyon dolar vererek kemerin sahibi oldu. Irsay, Amerikan tarihi ve pop kültürü hatıralarından oluşan koleksiyonu için kemeri aldığını doğrulayarak, sosyal medya hesabından kemeri aldığı için gurur duyduğunu yazdı.

Kemer 2 Ağustos'ta Chicago'daki Navy Pier'de ve 9 Eylül'de Indianapolis'te sergilenecek.

Etiketler : Muhammed Ali Şampiyonluk ağır sıklet şampiyonluk kemeri açık arttırma 6.18 milyon dolar
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