Muhalif lider her an ölebilir

Sisi’yi eleştirdiği için 14 Şubat 2018’de hapse atılan Güçlü Mısır Partisi Başkanı Abdulmunim Ebul Futuh'un kalp krizi geçirdiği ve hayatının tehlikede olduğu belirtildi. Futuh’un oğlu Ahmed Ebul Futuh, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, babasının, onu ziyaret için bekledikleri sırada kalp krizi geçirdiğini ve her an hayatını kaybedebileceğini ifade etti. Ahmed, babasının son 24 saat içinde 2 kere kalp krizi geçirdiğini ve bunun sebebinin de hapishaneki kötü şartlar olduğunu kaydetti.