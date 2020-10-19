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19 Ekim 2020 Pazartesi 10:12:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 10:12:00

MSB'den Azerbaycan açıklaması! Sayı 78 oldu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtardığı yerleşim sayısının 78'e ulaştığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu ateşkese rağmen sivillere saldıran Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ediyor. Ele geçirilen 13 köy ile birlikte işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 78'e ulaştı" denildi.

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