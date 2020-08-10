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10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:33:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:36:00

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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MSB: Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi

MSB: Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi 

MSB: Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

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