Karabağ'daki kritik bölge işgalden kurtarıldı

Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan savaşında son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı gelişmesi sosyal medya hesabından duyurdu.



Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı" denildi.

10.06: Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuyla şiddetli çatışmaların dün devam ettiğini bazı yerleşim bölgelerinin de işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün cephede şiddetli çatışmaların devam ettiğini belirtirken, Terter yöresine bağlı Sugovushan ve Taliş yerleşimlerinin, Fizuli yöresine bağlı Aşağı Abdurrahmanly köyü ve Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey, ve Cebrayil bölgesinin Guyjag köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Bakanlık aynı zamanda, “Suqovushan-Ağdere istikametindeki çatışmada Ermeni silahlı kuvvetlerine ait 77'nci tank taburunun 4 tankı imha edildi ve 3 tank ele geçirildi. Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin 5'inci dağ tüfeği alayına yaptığı topçu saldırıları neticesinde alayın 4 aracı imha edilmiş, askerler arasında çok sayıda can kaybı ve yaralanma olmuştur. 5'inci dağ tüfeği alayının birkaç biriminin askeri personeli ise savaş pozisyonlarını terk ederek kaçtı” ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN YİNE SİVİLLERE SALDIRDI

09.44: Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmalar devam ederken, Ermenistan güçleri sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor.

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından yaptığı açıklamada, Ermenistan tarafından dün akşam saatlerinde top bataryasıyla yapılan saldırılarda Beylagan bölgesinde 2 sivilin daha hayatını kaybettiği, 4 sivilin ise yaralandığı belirtildi.

Ayrıca Beylagan’da bulunan evlerin ciddi zarara uğradığı bildirildi.

BÖLGE İŞGALDEN KURTARILDI İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal ettiği topraklara yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde Magadiz bölgesinin alındığını duyurmasının ardından Magadiz isminin tarihi ismi olan Sukavuşan olarak değiştirildiğini açıkladı. Daha sonra, Sukavuşan’a Azerbaycan askeri tarafından bayrak dikildi.

Azerbaycan ordusu Ermenistan’ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan operasyonlar kapsamında dün Magadiz bölgesinin hakim tepelerinin Ermenistan’dan kurtarıldığı duyurulmuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Magadiz bölgesinin tamamen Azerbaycan’ın eline geçtiğini söyledi. Magadiz’in ismi Aliyev tarafından tarihi ismi olan Sukavuşan olarak değiştirildi. Daha sonra Sukavuşan’a Azerbaycan askeri tarafından bayrak dikildi.

AZERBAYCAN ASKERLERİNDEN ERMENİSTAN TANKININ ÜZERİNDE ZAFER ŞARKISI

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı operasyonları sürdürürken, Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı tank ve teçhizatlara Azerbaycan askerleri tarafından el konuluyor. Azerbaycan askerleri, dün kurtardıkları bölgede bulunan Ermenistan'a ait tankın üzerine çıkarak zafer şarkısı söyledi.

Ermenistan'a ait tankın üzerine Azerbaycan bayrağını dalgalandıran Azerbaycan askerleri, coşku ile “Yaşa Azerbaycan” şarkısını söyledi. Yerel televizyon kanalı İTV tarafından çekilen bu görüntülerde Azerbaycan askerlerinin moralinin yüksek olduğu görülüyor.