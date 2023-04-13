Mozambik'te koleradan ölenlerin sayısı 121'e çıktı
Kaynak: AA
Mozambik'te kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e yükseldi.
Mozambik Sağlık Bakanlığı, kolera salgınında ülkedeki can kayıplarına dair güncel verileri paylaştı.
Buna göre, Ekim 2022'den beri devam eden salgında ölenlerin sayısı 121'e çıktı.
Son 24 saatte 237 kişide kolera tespit edildi ve toplam vaka sayısı 26 bin 60'a yükseldi.
Zambezia, Niassa, Tete, Manica ve Sofala, en fazla vaka tespit edilen bölgeler olarak kayıtlara geçti.
Tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor
Kolera salgınıyla mücadele eden Mozambik'e geçen ay 1,7 milyon doz aşı ulaşmıştı.
"Vibrio" bakterisinin neden olduğu gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.
Temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması hastalık ve ölüm riskini artırıyor.
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