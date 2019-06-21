Mossad, adım adım Türkiye'yi takip ediyor

Savaş gemilerinin yığınak yaptığı Akdeniz’de Türkiye’nin her faaliyeti adım adım izleniyor. İsrail istihbaratı, Kıbrıs çevresinde konuşlu Fatih ve Barbaros gemilerinin uydu görüntülerini kesin koordinatlar eşliğinde paylaşacak kadar pervasızlaştı. Fatih sondaj gemisi, Barbaros sismik arama gemisi ve güvenlik amacıyla bölgede bulunan Barbaros fırkateyninin uydudan çekilen yüksek kalite görüntüleri, koordinatlarıyla birlikte İsrail merkezli şirket tarafından ortaya döküldü. Şirketin İsrail ordusu ve Mossad’la derin bağlantıları bulunuyor.

FOTOĞRAFLAR UYDUDAN

16 Mayıs’ta Türk sondaj gemisi Fatih’in Kıbrıs açıklarına hareket etmeye başladığını sosyal medyadan paylaşan Image Satellite Intelligence (ISI) adlı kuruluş, “Türkiye, Kıbrıs’ta sondaj planlarına start verdi. Lefkoşa’ya meydan okuyan Ankara, Fatih sondaj gemisini gönderdi. Bugün Fatih, Kıbrıs’ın Baf kentinin 80 km batısında faaliyet gösterirken ISI’nın merceğine takıldı” ifadelerini kullandı ve Fatih’in koordinatlarını yayınladı. 20 Mayıs’ta bir devam paylaşımı yapan ISI, “Takip: Bir Türk firkateyni Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinden geçerek Türk Fatih sondaj gemisine eşlik ediyor” diye yazdı. Paylaşımın görselinde, “Türkiye’nin Fatih gemisi Baf şehrinin 80 km batısında hâlâ Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde faaliyetlerini sürdürüyor. ISI, Türk fırkateyninin sondaj gemisine refakat ettiğini tespit etti” denildi.

‘BULUTLARIN ALTINDA...’

Sözde Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesini haritalandıran kuruluşun KKTC’yi tamamen görmezden gelerek Rum Kesimi’nin iddia ettiği sınırları kullanması dikkat çekti. Fatih ve Barbaros fırkateyninin yakın çekim görüntüsünü de kullanan İsrail merkezli kuruluş, iki gemi arasında tam 2.5 km mesafe bulunduğunu belirtti. Geçtiğimiz gün yeniden bir güncelleme paylaşan ISI, “16 Mayıs 2019’da ISI, Türkiye’nin Fatih sondaj gemisinin, Kıbrıs’ın münhasır ekonomik sınırları içinde Baf’ın 80 km batısında faaliyet gösterdiğini ortaya çıkarttı. Dört gün sonra, sondaj gemisine eşlik eden bir Barbaros sınıfı Türk fırkateyni tespit edildi. Bir ay sonra, her ikisi de bulutların altında tespit edildi, hâlâ aynı alanda çalışıyorlar” mesajını yazdı.

3 bölge 3 hedef

Kıbrıs çevresindeki Türk gemilerini uydudan takip eden İsrail şirketi ISI, daha önce de Venezuela krizinin patlak verdiği süreçte Venezuela ordusunun ABD'nin olası bir müdahalesine karşı askeri hava üslerindeki hareketliliği paylaşmıştı. Paylaşımlarda S-300 füze sistemlerinin adım adım Venezuela'nın Capitán Manuel Rios askeri hava üssünden çıkartılarak hangi lokasyonlarda hazır pozisyona getirildiği koordinatlarıyla birlikte yayınlandı. Mossad bağlantılı ISI son olarak Güney Çin Denizi'ndeki Woody Adası'nda konuşlu J-10 tipi Çin savaş uçaklarının görsellerini kamuoyuna açtı.

Görüntü ve bilgileri paylaşan ISI, internet sitesinde 'müşterilerine yüksek kalite uydu görüntüleri ile coğrafi istihbarat servis ettiğini' belirtiyor. Sitenin 'ekip' kısmında ise kuruluşun yöneticilerine ve geçmişlerine ilişkin bilgiler yer alıyor. Buna göre şirketin İcra Kurulu Başkanı olan Noam Segal, geçmişte İsrail Hava Kuvvetleri'nde albay ve kıdemli İHA operatörü olarak görev aldı. Şirketin ikinci ismi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Stratejik İstihbarat Birimi Başkanı Noam Zafrir ise İsrail ordusunun hava savunma kuvvetlerinde binbaşı rütbesiyle çalıştı. Zafrir aynı zamanda 23 yıl İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisinde çeşitli pozisyonlarda bulundu. ISI şirketinin operasyon direktörü Itamar Shahar'ın özgeçmişinde ise İsrail Başbakanlığında 20 boyunca görev yaptığı yazıyor. Shahar, askerliği süresince İsrail Hava Kuvvetleri'nde F-16 uçaklarını da uçurdu.

(Yenişafak)