  • BIST
    1399.86
  • Dolar
    8,2601
  • Euro
    9,9884
  • Altın
    470,2880
İstanbul
11 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde son 4 takım belli oldu
Araç sahipleri dikkat! Yeni uygulama yarın başlıyor
Dışişleri'nden flaş İsrail açıklaması
Bu mantarın kilosu 200 lira
Uzmanlardan kritik korona açıklaması: 2 ay sonra patlama olabilir
"Moskva" ilk defa füze ateşledi
Ersoy'a mahkemeden ret
Final sonrası kişisel bakım
Selin'in konservatuvar takıntısı!
Konserler Azerbaycan'da
Kapadokya'dan festivallere
Kapanma öncesi son hazırlıklar!
İtalyan gelin üzdü
"ABD bundan rahatsız oluyor"
Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitiren proje
Katliam hazırlığındaki teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan İnsan Hakları Eylem Planı genelgesi
Bu sözler Putin'i kızdıracak
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 30 Nisan
Teknoloji bağımlılığı depresyon nedeni
BEYİN PİLİ YAŞAMA BAĞLIYOR
İmplatta diş hekimine dikkat!
Bahar yorgunluğuna düşman 10 besin
Bakan Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü
30 Nisan 2021 Cuma 11:23:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 11:23:00

"Moskva" ilk defa füze ateşledi

ABONE OL

Rus donanmasına ait 'Moskva' kruvazörü ilk defa füze ateşledi.

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü'ne kısa bir süre kala, Karadeniz'de savaş gemileriyle tatbikat gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz donanmasının amiral gemisi olan "Moskva" muhafız füze kruvazörünün ilk kez füze ateşlediği ifade edildi.

Bakanlık, bu eylemin tarihte bir ilk olduğunu ve tatbikat sırasında bölgenin navigasyona kapatıldığını ifade etti.

Tatbikata Karadeniz Filosu'na ait uçakların da yer aldığı belirtildi.

Etiketler : moskva füze rusya
Sürprizin ardından reklam çıktı

Sürprizin ardından reklam çıktı
Dizi bitti arkadaşlık bitti

Dizi bitti arkadaşlık bitti
KAMPTA DOSTLUK BİR BAŞKADIR

KAMPTA DOSTLUK BİR BAŞKADIR
Hayali dünyayı sallamak

Hayali dünyayı sallamak
Yıldız'a hasret kaldı

Yıldız'a hasret kaldı
Eylülde ‘farklı' dönecek

Eylülde ‘farklı' dönecek
Benim bey çulsuz

Benim bey çulsuz
'Yaramaz Çocuklar'a jüri özel ödülü

'Yaramaz Çocuklar'a jüri özel ödülü
Ekran hasreti 5 yıl sonra bitiyor

Ekran hasreti 5 yıl sonra bitiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER