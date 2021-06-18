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Moskova'da yeni mutasyon alarmı: Daha agresif ve hızlı yayılıyor
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18 Haziran 2021 Cuma 01:06:00 - Güncelleme:18 Haziran 2021 Cuma 01:07:00

Moskova'da yeni mutasyon alarmı: Daha agresif ve hızlı yayılıyor

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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, “Şu anda Moskova'da geçen yıl uğraştığımız Çin'den gelen virüs yerine daha agresif ve hızlı yayılan bir mutasyonla karşı karşıyayız" dedi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, KOVID-19 salgınıyla ilgili durumun başkentte giderek kötüleştiğini söyledi.

Moskova'da 18 Haziran'da 9 bin günlük yeni vakanın tespit edilebileceğini belirten Sobyanin, "Moskova'daki salgın durumu hızla kötüleşiyor. Moskovalıların yüzde 60'ından fazlasının halihazırda hastalığı geçirmiş veya aşılı olması nedeniyle bu beklenmeyen bir durum. Vakalarda artış yerine düşüş bekleniyordu" dedi.

"DAHA AGRESİF VE HIZLI YAYILAN BİR MUTASYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Şehirde yayılan virüsün geçen yıl ortaya çıkan virüsten farklı olduğuna işaret eden Sobyanin şöyle konuştu:

"Şu anda Moskova'da geçen yıl uğraştığımız Çin'den gelen virüs yerine daha agresif ve hızlı yayılan bir mutasyonla karşı karşıyayız. Durumumuzun farklı olduğunu anlamalı ve yeni çözümler üretmeliyiz."

Sobyanin, Moskova'da salgına karşı önlemlerin sertleştirilebileceğinin altını çizdi.

SON 24 SAATTE 6 BİN 195 YENİ VAKA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 14 bin 57 artarak 5 milyon 264 bin 47'ye, ölenlerin sayısı ise 416 artışla 127 bin 992'ye yükseldi.

Başkent Moskova'da ise son 24 saatte 6 bin 195 yeni vaka tespit edilirken, 1854 kişi hastaneye kaldırıldı.

Etiketler : Moskova Sergey Sobyanin yeni mutasyon
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