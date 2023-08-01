VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilişkin gözaltı sayısı 9 oldu
İki ilde düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
"Ülkemizin aydınlık geleceği için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz"
2'si FETÖ üyesi 3 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Adana'da depremde 42 kişinin öldüğü apartmanın betonu "standart dışı" çıktı
İzmir'de belediye iştiraki iki şirketin çalışanlarından 1 günlük iş bırakma eylemi
01 Ağustos 2023 Salı 07:15:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 07:15:00

Moskova Bölgesi'ne İHA'larla saldırı

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova ve Moskova Bölgesi'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova ve Moskova Bölgesi'ne gece İHA'larla saldırı yapıldığı belirtilerek, "1 Ağustos gecesi, Kiev rejiminin Moskova şehrine ve Moskova Bölgesi'ne İHA'larla düzenlediği terör saldırısı engellendi." ifadesine yer verildi.

Moskova Bölgesi'ne bağlı Odintsovo ve Naro-Fominsk ilçeleri üzerinde 2 Ukrayna İHA'sının Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu aktarılan açıklamada, bir İHA'nın da elektronik harp sistemiyle etkisiz hale getirildiği, kontrolünü kaybeden İHA'nın Moskova-City bölgesine düştüğü bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birkaç İHA'nın Moskova'ya uçarken hava savunma sistemlerince vurulduğunu kaydederek, "Bir tanesi, geçen seferki gibi, aynı gökdelene uçtu, 21. katın cephesi hasar gördü. 150 metrekarelik cam kırıldı. Zarar gören yok. Acil Durum Servisi olay yerinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yer alan bazı görüntülerde bir İHA'nın Moskova'da gökdelenlerin yer aldığı Moskova-City bölgesine düşmesi nedeniyle patlama olduğu görüldü.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, ulusal ve uluslararası şirketlerin yönetim merkezi olan ve "Moskova-City" olarak adlandırılan Moskova Uluslararası İş Merkezi'nde yüksek katlı binalar bulunuyor.

24 ve 28 Temmuz'da Ukrayna'nın Moskova'ya İHA'larla saldırılar düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirilmişti.

30 Temmuz'da da Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Moskova ve Moskova Bölgesi'ne İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu. Engellenen İHA'lardan biri Moskova-City bölgesindeki bir gökdelene çarpmış, binada hasar meydana gelmişti.

Etiketler : Moskova ve Moskova Bölgesi Ukrayna İHA
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX