Moody's: İngiltere'de havalimanı trafiği yüzde 75 azalacak
Kaynak: AA
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'de havalimanı trafiğinin 2024'ten önce salgın öncesi seviyelere dönmesinin olası görünmediğini açıkladı.
Moody’s, İngiltere'de havalimanı trafiğinin, KOVID-19 salgını ve salgını kontrol altına almak için uygulanan kısıtlamalardan etkilendiğini açıkladı. Ayrıca, İngiltere'de havalimanı trafiğinin bu yıl yüzde 75 azalmasının beklendiği bilgisini verdi.
Ülkede söz konusu trafiğin 2024 yılından önce KOVID-19 salgını öncesi seviyelere ulaşması öngörülmüyor.
Seyahat kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle herhangi bir toparlanmanın zamanlaması ve niteliği konusunda hala ciddi bir belirsizlikler olduğunu vurgulayan Moody's, açıklamasında, “Aşıya yönelik belirsizlik de devam ediyor” sözlerine yer verdi.
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