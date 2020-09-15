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15 Eylül 2020 Salı 19:45:00 - Güncelleme:15 Eylül 2020 Salı 19:45:00

Mişri: Anayasa referandumu ve seçimlerle geçiş dönemini sonlandırmak istiyoruz

Kaynak: AA

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Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, "Adil ve şeffaf bir şekilde Anayasa referandumu ile başkanlık ve parlamento seçimlerini yaparak bu geçiş (hükümeti) dönemini sona erdirme yönündeki kesin istediğimizi vurguluyoruz." dedi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, Anayasa referandumu ile başkanlık ve parlamento seçimlerini yaparak geçiş dönemini sona erdirmek istediklerini söyledi.

DYK Basın Ofisinin sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajında Mişri, Fas'ın Buznika kentinde DYK ile Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) heyetleri arasında 6-10 Eylül tarihlerinde yapılan "Libya Diyaloğu" görüşmeleri ve Libya'daki siyasi duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mişri, "Adil ve şeffaf bir şekilde Anayasa referandumu ile başkanlık ve parlamento seçimlerini yaparak bu geçiş (hükümeti) dönemini sona erdirme yönündeki kesin istediğimizi vurguluyoruz." dedi.

Fas'ın Buznika kentinde gerçekleştirilen "Libya Diyaloğu" görüşmelerine de değinen Mişri, şunları kaydetti:

"Bu görüşmelerde, yayılan söylentilerin aksine, devlet kurumlarında makamlara gelecek yöneticilerin isimlerinin sunulması doğrudan veya dolaylı olarak asla mevzubahis olmamıştır. Libya Siyasi Anlaşması'nın devlet kurumları ile ilgili 15'inci maddesinin uygulanmasının ele alındığı görüşmelerde, bu kapsamda ilk adım olarak bölünmenin sonlandırılması ve devlet kurumlarında birliğin sağlanması için uygun çerçevenin oluşturulması amaçlanmıştır."

LİBYA DİYALOG TOPLANTISI

DYK ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasındaki görüşmeler, Buznika kentinde 6 Eylül'de başlamış 10 Eylül'de sona ermişti.

Perşembe günkü kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmıştı.

Fas'ta 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergiliyor.

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