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11 Ekim 2020 Pazar 00:39:00 - Güncelleme:11 Ekim 2020 Pazar 00:39:00

Mısır'ın Yunanistan'la imzaladığı deniz yetki anlaşması Mısır'da Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: AA

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Mısır'ın Yunanistan ile imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması Mısır'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

İki ülke arasında 6 Ağustos'ta imzalanan anlaşmanın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan metnine göre anlaşma, "Mısır ile Yunanistan arasında kısmi düzeyde bir deniz yetki sınırlandırması yapılmasını, bu sınırlandırmanın uygun koşullarda istişare kanalıyla tamamlanmasını" öngören 5 madde içeriyor.

Metinde, anlaşmanın herhangi bir nedenle veto edilemeyeceği, geri çekilemeyeceği veya yürürlüğünün durdurulamayacağı ancak tarafların anlaşması durumunda üzerinde değişiklik yapılabileceği belirtiliyor.

Söz konusu iki ülkenin kendi komşularıyla münhasır ekonomik bölgelerini sınırlandırma anlaşmaları yapmaları durumunda karşı tarafla istişare edilerek mevcut anlaşmada değişiklik yapılabileceği ifade ediliyor.

Atina yönetimi, 6 Ağustos'ta Mısır ile deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması imzalamıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

Kahire ile Atina yönetimleri arasında imzalanan sözde anlaşma, 18 Ağustos'ta Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından onaylanmıştı.

Söz konusu anlaşma, 27 Ağustos'ta Yunanistan Meclisinde de kabul edilmişti.

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