Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Macron'un sözlerini kınadı

Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerini ırkçı olarak nitelendirdi
Kaynak: AA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine tepkiler sürüyor. Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi, Macron'un sözlerini ırkçı olarak nitelendirdi.
Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dinini hedef alan sözlerini ırkçı olarak nitelendirerek tepki gösterdi.
Ezher'deki İslami Araştırmalar Kompleksi'nden yapılan yazılı açıklamada, Macron'un cuma günü yaptığı açıklamada, İslam dinine karşı "gerçek İslam'da yeri olmayan" asılsız suçlamalarda bulunduğu belirtildi.
"Bu açıklamaları şiddetle reddediyor ve iki milyar Müslümanın duygularını alevlendiren ırkçı ifadeler olduğunu vurguluyoruz." denilen açıklamada, "bazılarının İslam'a veya diğer dinlere asılsız suçlamalarda bulunmakta ısrar etmesi" kınandı.
"İslami radikalizm ile mücadele" konulu bir ulusa sesleniş konuşmasında Macron, "İslam bugün dünyanın her yerinde krizde” şeklinde tepki çeken sözler kullanmıştı.
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