  • BIST
    1460.86
  • Dolar
    8,4047
  • Euro
    10,1808
  • Altın
    506,7560
İstanbul
17 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum müsilaj temizliğindeki sonuçları açıkladı
Başkan Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi öncesi önemli açıklamalar
Türkiye'de "altın" sevinci!
Paşinyan'dan Azerbaycan itirafı: Haritayı verdi!
Mısır'dan Türkiye mesajı: Kademeli olarak ilerleyecek
İşte Başkan Erdoğan'ın NATO çantası: Biden ile 4 kritik başlık
Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün detayları belli oldu
Bakan Akar'dan Libya açıklaması: Tehlike bitmiş değil
Meteoroloji saat verdi: Sağanak yağış geliyor
Romantik yıl dönümü
Buruk veda
Rolü için stüdyoda
Millet İttifakı'nda yeni bir kriz daha patlak verdi
Bakan Koca'dan flaş açıklama!
Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek
Yemen medyası: BAE stratejik Mayyun Adası'na askeri teçhizat taşımaya devam ediyor
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'den Türkiye vurgusu!
Fransa'da muhtıracı generaller hesap verecek
Almanya, PKK'yı destekleyen grubun ülkeden çıkışına izin vermedi
NATO Zirvesi yarın! 1.5 yıl sonra liderlerle yüz yüze zirve
Fiyatlar uçuşa geçti! "Günlük kiralık" isyanı
Bin yıldır bozulmamış tavuk yumurtası bulundu Arkeologlar 'yanlışlıkla' kırdı
Hayatımı şöhret üzerine kurmadım
TRİBÜNDE 'CAN'I SIKILDI
13 Haziran 2021 Pazar 13:20:00 - Güncelleme:13 Haziran 2021 Pazar 13:20:00

Mısır'dan Türkiye mesajı: Kademeli olarak ilerleyecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin kademeli olarak bir süreç dahilinde ilerleyeceğini belirtti.

Mısır merkezli "Sada el-Beled" televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikili ilişkiler konusundaki son açıklamalarını değerlendirdi.

Şukri, Türkiye ile ilişkilerin "iç işlerine karışmama, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkar" temelinde değerlendirildiğini ifade etti.

Çavuşoğlu'nun iki ülke büyükelçilerinin karşılıklı atanması yönündeki açıklamasına dair Şukri, "Türkiye'nin Mısırla ilişkileri iyileştirme eğilimi takdire değer." ifadesini kullandı.

Şukri, "Mısır'ın Türkiye'den birtakım talepleri ve beklentileri var. Bu durum, Türkiye tarafından dikkate alınırsa mevcut zorlukların üstesinden gelinir." dedi.

Türkiye'nin Mısır ile ilişkiler konusundaki tutumuna değinen Şukri, Türkiye'nin "uluslararası hukuka, diplomatik teamüllere, iyi komşuluk ilkelerine ve diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine bağlılığını bildirdiğini" söyledi.

Şukri, "Mısır, sağlam temeller üzerine ve kendi çıkarları doğrultusunda olmak kaydıyla, bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla yakın ilişkilere sahip olmak istiyor." diye konuştu.

Türkiye ile ilişkilerin kademeli olarak bir süreç dahilinde ilerleyeceğini kaydeden Şukri, ikili ilişkilerin "izleme, değerlendirme ve Mısır'ın gerçekten çıkarına olduğunun görülmesiyle" uygun bir zamanda gelişeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9 Haziran'da TRT Haber kanalına Türkiye-Mısır arasındaki temasların bundan sonraki süreçte dışişleri bakanlarının görüşmesi ve büyükelçilerin karşılıklı olarak atanmasıyla gelişeceğini belirterek, ilişkilerin eskisinden daha iyi olması yönünde çalışmalar yapılacağını açıklamıştı.

Libya ve Filistin meselelerini işaret eden Çavuşoğlu, "Mısır'la ilişkilerimiz normalleşirse iş birliği yapabileceğimiz ve bu iş birliğine ihtiyaç duyan birçok alan ve ülke var." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mısır türkiye
Almeda'ya yeniden âşık oldum!

Almeda'ya yeniden âşık oldum!
'Masumlar Apartmanı'nda yokum!

'Masumlar Apartmanı'nda yokum!
Dolandırıcıların son kurbanı

Dolandırıcıların son kurbanı
Hande'nin en büyük destekçisi Alican

Hande'nin en büyük destekçisi Alican
Biz böyle mutluyuz

Biz böyle mutluyuz
Hayri yarışı

Hayri yarışı
Dizi bitti saçlar gitti

Dizi bitti saçlar gitti
Sosyal medya detoksu

Sosyal medya detoksu
Durumu kabullenme aşamasında

Durumu kabullenme aşamasında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER