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Mısır'dan Refah Sınır Kapısı açıklaması: Yarın açılması bekleniyor
19 Ekim 2023 Perşembe 20:49:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 20:49:00

Mısır'dan Refah Sınır Kapısı açıklaması: Yarın açılması bekleniyor

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Mısır basınında, Gazze Şeridi'ne insanı yardımın ulaştırılması için tek giriş noktası olan Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı ifade edildi.

Mısır basınında yer alan haberlerde, Gazze Şeridi'ne insanı yardımın ulaştırılması için yarın sabah Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın yarın açılması bekleniyor. Mısır basının Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberlerde, Gazze Şeridi'ne insanı yardımın ulaştırılması için yarın sabah Refah Sınır Kapısı'nın açılacağı belirtildi. Sınırın saat kaçta açılacağı ise aktarılmadı.

ABD Başkanı Joe Biden, dün İsrail'den ABD'ye döndüğü sırada uçakta yaptığı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Etiketler : MISIR FİLİSTİN REFAH SINIR KAPISI
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