Mısır'dan korsan anlaşmaya onay
Darbeci Sisi yönetimindeki Mısır, Yunanistan ile sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını onayladı
Mısır merkezli El-Beled Televizyonu'nun internet sitesinde yer alan habere göre, Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu, söz konusu anlaşmaya onay verdi.
Karar metnine göre, anlaşmanın iki taraf arasındaki deniz yetki alanlarını kısmen belirlediği, ileride yapılacak görüşmeler neticesinde bu sınırların tamamının belirleneceği kaydedildi.
Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 7 Ağustos'ta ise Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmıştı.
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