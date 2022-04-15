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15 Nisan 2022 Cuma 18:11:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 18:11:00

Mısır'dan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına kınama

Kaynak: AA

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Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısı ve Filistinlilere yönelik şiddet olaylarını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız, bu sabah İsrail polisinin onlarca Filistinlinin yaralanmasına ve onlarcasının da gözaltına alınmasıyla sonuçlanan Mescid-i Aksa baskını hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Hafız, Mısır'ın İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskını ve avludaki Filistinlilere uygulanan şiddet olaylarını kınadığını kaydetti.

Şiddetin her türlüsünün reddedildiğini belirten Hafız, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıların Filistin toprakları ile bölgenin güvenlik ve istikrarı üzerinde oluşacak sonuçları hakkında uyarıda bulundu.

Sözcü Hafız, Mescid-i Aksa'da dini ibadetlerini yapan Müslümanlara müsaade edilmesi ve can güvenliklerinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

- AKSA'DA OLAYLI SABAH

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda 400 kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.

Etiketler : Mısır İsrail polisi Filistinli
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