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21 Eylül 2020 Pazartesi 19:48:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 19:48:00

Mısır'daki Ulusal Koalisyon, Sisi karşıtı halk hareketini desteklediğini açıkladı

Kaynak: AA

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Mısır'da Darbeyi Red ve Meşruiyet İçin Ulusal Koalisyonu, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı halk hareketinin yanında yer aldığını açıkladı.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'yi destekleyen Ulusal Koalisyon, yurtdışındaki Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali tarafından yapılan Sisi rejimine karşı protestolar düzenleme çağrısının ardından yaptığı açıklamada, Sisi yönetimi karşıtı halk hareketine desteğini belirtti.

Halkın Sisi'nin açıkça gitmesini istediğine işaret edilen açıklamada, "Koalisyon, askeri darbenin ilk gününden (3 Temmuz 2013) itibaren Mısır halkıyla yönetimi gasp eden rejime karşı durdu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ulusal koalisyon, ülke içinde ve dışında yönetimi destekleyen güçleri, yönetim konusundaki iddialarını kaybedecekleri konusunda uyardı.

Bu güçlerin, halkın özgürlük, sosyal adalet ve onur gibi meşru talepleri ile iradesine saygı duyarak Mısır yönetimine karşı desteklerini derhal durdurmaları gerektiği kaydedildi.

Mısırlı muhalif Muhammed Ali, geçen yıl halka 20 Eylül'den itibaren Sisi rejimine karşı protestolar düzenlemeleri çağrısında bulunmuştu.

Çağrılara uyarak meydanlara çıkan yüzlerce gösterici gözaltına alınmış ancak daha sonra birçoğu serbest bırakılmıştı.

Muhammed Ali, gösterilerin birinci yılında dün için de yeniden eylem çağrısı yapmıştı. Ancak sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde sokaklarda yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve meydanlarda sükunetin hakim olduğu görüldü.

Güvenlik birimleri, başkent Kahire'nin batısında bir polis aracını yakanlar hakkında tahkikat başlatıldığını açıkladı. Konuya ilişkin bazı muhalif kanallarda yayımlanan görüntülerde, olayı telefonlarının kamerasıyla çeken bazı kişilerin yanı sıra yüzleri görülmeyen kişilerin rejim aleyhindeki sloganları yer alıyordu.

Muhalif kaynaklar, söz konusu olayın güvenlik güçlerinin bölgedeki gösterilere müdahalesinin ardından gerçekleştiğini savundu.

Diğer yandan Mısır sokaklarındaki sükunete karşın sosyal medya platformlarındaki hareketlilik dikkati çekti.

Mısırlı Twitter kullanıcılarının bir kısmı eylem yapılması gerektiğini savunurken bir diğer kesim ise evlerde kalıp Sisi'ye destek verilmesi çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Af Örgütü de dün 20 Eylül'ün yıldönümünde yaptığı açıklamada, Sisi karşıtı gösteri çağrısı yaptıkları gerekçesiyle tutuklu bulunan aktivistlerin serbest bırakılmasını istemişti.

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