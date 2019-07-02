  • Bist 100
    99.739
  • Dolar
    5,6860
  • Euro
    6,4309
  • Altın
    254,7591
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kırklareli'de yasağa rağmen denize girenlere tutanak Kırklareli'de yasağa rağmen denize girenlere tutanak
Temmuz 2019 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz kira artışı 2019 Temmuz 2019 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz kira artışı 2019
Mısır'daki El-Ezher'den İsrail'e tünel tepkisi Mısır'daki El-Ezher'den İsrail'e tünel tepkisi
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
İçişleri Bakanlığı'ndan valilere talimat! Düğün magandaları hakkında işlem yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan valilere talimat! Düğün magandaları hakkında işlem yapılacak
Uzman önerdi! Sıkı bir cilt için haftada 2 gün kemik suyu çorbası içebilirsiniz Uzman önerdi! Sıkı bir cilt için haftada 2 gün kemik suyu çorbası içebilirsiniz
Alev Alatlı: Avrupalı, oldum olası ksenofobiktir Alev Alatlı: Avrupalı, oldum olası ksenofobiktir
Meriç ve Tunca köprüleri restorasyona alınacak Meriç ve Tunca köprüleri restorasyona alınacak
İnegöl'de 40 bin ton patates hasadı bekleniyor İnegöl'de 40 bin ton patates hasadı bekleniyor
Fenerbahçe Beko, Datome ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı Fenerbahçe Beko, Datome ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Dorukhan Toköz için 15-20 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor Beşiktaş, Dorukhan Toköz için 15-20 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor
Son dakika... İzmir-Ankara yolunda feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti Son dakika... İzmir-Ankara yolunda feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti
İngilizler Almanya'nın "ulusal travma"sını böyle görüntüledi! 500 bin hatalı proje! İngilizler Almanya'nın "ulusal travma"sını böyle görüntüledi! 500 bin hatalı proje!
Galatasaray, Fernando Reges'in alternatfini buldu: Steven Nzonzi Galatasaray, Fernando Reges'in alternatfini buldu: Steven Nzonzi
Huawei Android uygulamasına devam etmek için ABD'den yönlendirme bekliyor Huawei Android uygulamasına devam etmek için ABD'den yönlendirme bekliyor
Son dakika... FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 40 şüpheli hakkında gözaltı Son dakika... FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 40 şüpheli hakkında gözaltı
Garry Rodrigues'in hocası açıkladı: Gelecek sezon bizimle olmayacak. Gideceği kulüple görüşmeler sürüyor Garry Rodrigues'in hocası açıkladı: Gelecek sezon bizimle olmayacak. Gideceği kulüple görüşmeler sürüyor
Irak, Haşdi Şabi güçlerinin bürolarını kapatacak Irak, Haşdi Şabi güçlerinin bürolarını kapatacak
Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Galatasaray, Lazio'nun Yunus Akgün için teklif ettiği 4 milyon Euro'yu kabul etti Galatasaray, Lazio'nun Yunus Akgün için teklif ettiği 4 milyon Euro'yu kabul etti
Yeni Zelanda'da plastik poşet yasağı başladı Yeni Zelanda'da plastik poşet yasağı başladı
Jandarmadan 3 ilde ruhsatsız silah satışı operasyonu Jandarmadan 3 ilde ruhsatsız silah satışı operasyonu
Bebek ve diyet gıdalarında yeni dönem başlıyor Bebek ve diyet gıdalarında yeni dönem başlıyor
Kirli ilişkiler gün yüzüne çıkıyor: İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret Kirli ilişkiler gün yüzüne çıkıyor: İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Temmuz 2019 10:28 | Salı

Mısır'daki El-Ezher'den İsrail'e tünel tepkisi

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nden Burak (Ağlama) Duvarı'na tünel açmasına tepki gösterdi.

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nden Burak (Ağlama) Duvarı'na tünel açmasına tepki gösterdi.

Ezher Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, siyonistlerin, Kudüs'ün kimliğini değiştirme girişimleri kınanarak, bunun bölgedeki yangını körüklediği uyarısında bulunuldu.

İsrail'in en son ihlalinin tünel açmak olduğuna işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in ihlallerini durdurma çağrısı yapıldı.

Açıklamada tüm devletlerin, dünyadaki Müslümanlar ile Hıristiyanların haklarına ve Filistin konusuna yönelik sorumluluklarını yerine getirmelerinin önemi hatırlatıldı.

Ayrıca, "siyonist oluşumun, Filistin halkının haklarını, toprağını ve mukaddesatını sürekli aşağılaması şeklindeki saçmalığına son vermesi" için bu oluşumlara ciddi kararlarla karşı konulması gerektiği vurgulandı.

Burak Duvarı'na çıkan tünelin açılışı

İsrail makamları dün, Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu'ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif'in Burak Duvarı'na çıkan tünelin açılışını gerçekleştirdi. 

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen açılış törenine, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile çok sayıda İsrailli milletvekili ve bakan katıldı.

Söz konusu tünel, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'nın çevresi başta olmak üzere Yahudilerce "Davud'un Şehri" olarak nitelendirilen Silvan Mahallesi ile Doğu Kudüs'ün tamamında turistik projeler ve arkeolojik kazıları öngören "Shalem" projesinin bir parçası.

Filistinliler ise Doğu Kudüs'ün, kurulacak Filistin devletinin başkenti olduğu yönündeki taleplerine bağlılıklarını sürdürerek, İsrail'in Yahudileştirme politikaları çerçevesinde Doğu Kudüs'ün Müslüman Arap kimliğini değiştirmeye çalıştığını belirtiyor.

(AA)

İngilizler Almanya'nın "ulusal travma"sını böyle görüntüledi! 500 bin hatalı proje!
FETÖ'ye darbe üstüne darbe! Çok sayıda gözaltı var
Ülke şokta! Uçaktan ceset düştü!
Dünya devi müjdeyi vermişti... Bir ilimiz daha talip oldu
Bu görüşme ülkeyi karıştırdı
Survivor 2019 şampiyonu kim? Survivor Türkiye şampiyonu kim oldu?
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu!
Emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte SSK ve Bağ-Kurlu'nun zam oranı
İsrail'e para akıtıyorlar! İşte Filistin'deki yasa dışı yerleşimcileri finanse eden aile!
Beşiktaş'tan Kevin-Prince Boateng sürprizi! Sky Sports Italia da doğruladı
Bebeklerin kimlik kartları artık evlerine gönderilerecek! 4 pilot ilde uygulama başladı
Gustavo imzaya çok yakın
Güneş tutulmasını canlı izle
Kriz lobisinin hesapları bozuldu
Ucuz balcıya soygun şoku
ABD S-400 için fazla diretemez!
Aceleye gerek yok
"İran ateşle oynuyor"
Sigortasız işçiye emeklilik hakkı
"Türkiye ve Çin ortak gelecek vizyonu paylaşıyor"
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ