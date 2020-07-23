Mısır'da meclisinden Sisi'ye eleştiri

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23 Temmuz 2020 Perşembe 16:44:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 16:44:00

Mısır'da meclisin Sisi'ye Libya'ya müdahale yetkisi vermesi eleştiriliyor

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Mısır'da vatandaşlar, meclisin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Libya'ya askeri müdahalede bulunma yetkisi vermesine tepki gösteriyor.

Sosyal medya üzerinden “Ben yetki vermedim” etiketiyle kampanya başlatılarak, Mısır ordusunun böyle bir savaşa sokulmasının binlerce subay ve askerin hayatını kaybetmesine neden olacağı ifade edildi.

Libya'ya eski Cumhurbaşkanlarından Cemal Abdunnasır döneminde, 1962 yılında da asker gönderildiğini ve çok sayıda şehit verildiğini hatırlatan muhalifler, aynısının tekrar yaşanmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Yahya Nassar isimli vatandaş, “Ben yetki vermedim” etiketiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ben Mısır’a Libya’da savaşa girmesi için yetki vermedim. Etiyopya ve Nil suları benim için daha önemli.” yorumunu yaptı.

Aynı etiketle paylaşım yapan Semir Benna adlı vatandaş da “Mısır ordusuna Nil sularındaki hakkımı koruması, benim ve çocuklarımın güvenliğini sağlaması için yetki veriyorum. Libya için değil.” ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Mısır komedi filmlerinden alıntılanan video ve resimleri paylaşarak Mısır’ın Libya’ya müdahale etmesini reddettiklerini duyurdu.

Mısır Meclisi, 21 Temmuz’da düzenlenen gizli oturumda, Cumhurbaşkanı Sisi'ye "Mısır ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma ve ülkenin batı sınırı (Libya) dışına birlik gönderme" yetkisi vermişti.

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