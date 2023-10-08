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08 Ekim 2023 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 15:00:00

Mısır'da İsrailli turist grubuna yönelik saldırıda 3 kişi öldü

Kaynak: AA

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İsrail Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın İskenderiye kentinde İsrailli turist grubuna açılan ateş sonucu 2 İsrailli turist ve bir Mısırlı rehberin öldüğünü açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İskenderiye kentinde düzenlenen silahlı saldırı hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Mısırlı bir kişi tarafından açılan ateş sonucu 2 İsrailli turist ile bir Mısırlı rehberin hayatını kaybettiği, bir İsrail vatandaşının yaralandığı ifade edildi.

İsrail vatandaşlarının en kısa zamanda ülkeye getirilmesi için Mısırlı yetkililerle temas halinde olunduğu kaydedildi.

Etiketler : mısır israilli turist saldırı
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