Mısır'da İsrailli turist grubuna yönelik saldırıda 3 kişi öldü

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İskenderiye kentinde düzenlenen silahlı saldırı hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Mısırlı bir kişi tarafından açılan ateş sonucu 2 İsrailli turist ile bir Mısırlı rehberin hayatını kaybettiği, bir İsrail vatandaşının yaralandığı ifade edildi.

İsrail vatandaşlarının en kısa zamanda ülkeye getirilmesi için Mısırlı yetkililerle temas halinde olunduğu kaydedildi.