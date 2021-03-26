  • BIST
    1382.15
  • Dolar
    8,0607
  • Euro
    9,5532
  • Altın
    449,4730
İstanbul
3 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Virüsün bulaşma süresi 1 dakikaya indi'
Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 108 yaralı
Yerli aşı zirvesi: Klinik merkez sayısı 20'ye çıkarıldı
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin başında ilk idmanına çıktı
Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması
ABD'li isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması
"Bu gidişle muhtar bile olamayacaksınız"
S-400'ler 700 km mesafeden hedefleri vurdu
Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı
Sıkışan gemi dünya lojistik sektörünün gündemini değiştirdi
Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Sakarya'da yakalandı
Rusya'dan NATO'ya Karadeniz tehdidi
Van'da 10 kilo C-4 patlayıcı ve silahlar ele geçirildi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
MSB duyurdu... 231 terörist etkisiz hale getirildi
HAVELSAN'dan yerli ve milli atak! Dünyaya satılacak
Türkiye'den Mısır'a çağrı: Yardıma hazırız
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye savunma: Niye eleştireyim?
Hrant Dink davasında karar açıklanıyor
Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı! Domuz kafası koydular
YouTube'a ilk gösterim özelliği
Kuafördü kebap ustası oldu
O FOTOĞRAF DELİL OLDU! SANDAL BERAAT ETTİ
Tümörü alt eden okuma aşkı
26 Mart 2021 Cuma 19:29:00 - Güncelleme:26 Mart 2021 Cuma 19:29:00

Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 108 yaralı

ABONE OL

Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazasında en az 32 kişi hayatını kaybetti, 108 kişi yaralandı.

Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazasında en az 32 kişi hayatını kaybetti, 108 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı belirtildi.

Kazada 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 108 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, olayın hemen ardından ölü ve yaralıların Suhac kentindeki devlet hastanelerine nakledilmesi için bölgeye 74 ambulansın gönderildiği aktarıldı.

Mısır Demiryolu İdaresi'nden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerce trenlerden birinin bazı vagonlardaki acil durum freninin çekilmesi sonucu durduğu ve diğer trenin bu sırada çarptığı belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihmal, yolsuzluk veya suistimalle kazaya neden olan herkesi istisnasız ve ertelemeksizin cezalandırma vaadinde bulundu.

Mısır Ulaştırma Bakanı Kamil el-Vezir makinistlerin ihtiyaten göz altına alınması emri vererek acilen bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Mısır Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre ise, Başbakan Mustafa Medbuli ile Ulaştırma, Eğitim, Yerel Kalkınma ve Sosyal Dayanışma Bakanları da Suhac kentine hareket etti.

Mısır Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, kazada 32 kişinin öldüğünü 66 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Mısır'da son olarak 9 Aralık 2020'de tren kazası meydana gelmiş ve olayda 22 kişi yaralanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Mısır'daki tren kazası dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazası nedeniyle Mısır halkına başsağlığı diledi.

Çelik, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı kaza nedeniyle Twitter'dan mesaj paylaştı.

Mesajında, tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirten Ömer Çelik, "Kardeş Mısır halkına baş sağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Mısır Ömer Çelik tren kazası
Instagram'da Engin de var!

Instagram'da Engin de var!
Başarısının sırrı gerçeklik

Başarısının sırrı gerçeklik
Gizemli arkadaşlık

Gizemli arkadaşlık
Bebek bekliyorum!

Bebek bekliyorum!
Set arası vücut çalışması

Set arası vücut çalışması
AVM tarzı

AVM tarzı
Aşkın Kıyameti'ni anlatacaklar

Aşkın Kıyameti'ni anlatacaklar
Birce bu kez sus pus

Birce bu kez sus pus
Bir taşla iki kuş

Bir taşla iki kuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER