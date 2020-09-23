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23 Eylül 2020 Çarşamba 21:36:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 21:36:00

Mısır'da hapishaneden kanlı firar girişimi: 4'ü idam mahkumu 7 kişi öldü

Kaynak: AA

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Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Tura Hapishanesi'nden firar girişimi sırasında çıkan çatışmada 3'ü polis, 4'ü idam mahkumu 7 kişi öldü.

Mısır'da, devlete ait Ahbar el-Yevm gazetesinin de aralarında bulunduğu yerel basında yer alan haberlere göre, idam cezasına çarptırılan 4 mahkum bu sabah Tura Hapishanesi'nden firar girişiminde bulundu.

Firar girişimine güvenlik güçlerinin ateş açarak müdahale etmesi sonucu çıkan çatışmada 3 polis ile 4 idam mahkumu hayatını kaybetti.

Olayın ardından güvenlik güçleri durumu kontrol altına almayı ve tekrar sükuneti sağlamayı başardı.

Haberlerde, firar girişimi sırasında ölen mahkumların hangi suçlardan idam cezasına çarptırıldığı bilgisine yer verilmezken, Mısır yönetiminden de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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