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24 Eylül 2020 Perşembe 12:24:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 12:24:00

Mısır'da Darbeci Sisi yönetimine karşı protestolar devam ediyor

Kaynak: AA

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Mısırlı muhalif Muhammed Ali, halkı mevcut yönetime karşı protestolar düzenlemeye devam etmeleri çağrısı sonrası, Mısır'da darbeci Sisi yönetimi karşıtı eylemler gece boyu devam etti.

Sosyal medya ve Mısır rejimi muhalefetinin haber sitelerine göre, dün gece Giza kentinin El-Iyad bölgesinde protestocu gruplar, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimine karşı gösteri düzenledi.

“Eylül kalkışması” olarak isimlendirilen eylemler kapsamında, başkent Kahire’nin batısında yer alan Kirdase bölgesinde de gece yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Eylemciler “Sisi çocuklarınızı öldürdü”, “Sisi ocağınızı yıktı” ve “Sisi suyunuzu sattı” gibi sloganlar attı.

Mısır’ın güney şehirlerinden Asyot’ta da gece boyunca eylemler vardı. Şehrin kenar mahallelerinde gösteri düzenleyen eylemciler, Sisi yönetimi aleyhinde pankartlar taşıyarak sloganlar attı.

Bazı göstericilerin cep telefonlarıyla çektiği görüntülerde, bir kağıda 23 Eylül 2020 yazarak ya da bunu dillendirerek gösteri tarihini vurguladığı bildirildi.

Özellikle başkent Kahire ve Giza kentlerinde polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı, bazı böylelerde eylemcilere göz yaşartıcı bomba ile müdahale ettiği kaydedildi.

Yönetimi destekleyen medyada yer alan haberlerde, ülkede daha çok sükunetin hakim olduğu ve "Muhammed Ali'nin çağrılarına insanların aldırış etmediği" vurgulanırken, sosyal medyadaki görüntülerin eski olduğu iddia ediliyor.

Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali geçen sene de eylül ayında halkı Sisi yönetimine karşı eylem yapmaya çağırmış ve çağrısı kısmen yankı bulmuştu.

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