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14 Temmuz 2020 Salı 18:40:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 18:40:00

Mısır'da bir haftada İhvan lideri hakkındaki iki müebbet hapis kararı onandı

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Mısır'da temyiz mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii hakkında verilen bir müebbet hapis kararını daha onadı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, kamuoyunda "El-Adve Olayları" olarak bilinen davada Bedii ve diğer İhvan yöneticileri hakkındaki hapis cezalarına yapılan itiraz temyiz mahkemesince reddedildi.

Temyiz mahkemesi, Bedii hakkında verilen müebbet hapis (25 yıl) kararının yanı sıra aynı davada yargılanan diğer 248 sanığın çeşitli sürelerdeki hapis cezalarını da onadı.

Mısır'da perşembe günü temyiz mahkemesi, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, yardımcısı Hayrat Şatır ve 4 İhvan yöneticisi hakkında "Rehberlik Bürosu Olayları" davasında verilen müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Böylece bir hafta içinde Bedii hakkında verilen iki müebbet hapis kararı onanmış oldu.

Daha önce beş davada daha müebbet hapis cezasına çarptırılan Bedii, 8 farklı kentteki 48 davada yargılanıyor.

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