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16 Temmuz 2023 Pazar 19:49:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 19:49:00

Mısır'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: IHA

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Mısır'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeybatısında yer alan Al-Buhaira'da bulunan 8 katlı bina çöktü. Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre binanın çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yetkililer, enkazda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, binanın neden çöktüğünün henüz bilinmediğini ifade etti.

Etiketler : Mısır Mısır bina çökmesi afrika
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