Mısır, Kuveyt ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Mısır Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 24 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 112 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, ülkede toplam can kaybının 4 bin 912'ye, vaka sayının 94 bin 752'ye yükseldiğini, 1503 kişinin iyileşmesiyle 45 bin 569 kişinin de sağlığına kavuştuğunu aktardı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 465'e yükseldi.



Ülkede toplam vaka sayısı 475 artışla 68 bin 774'e ulaşırken, 60 bin 326 kişi de sağlığına kavuştu.

- Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 26 yeni vaka görüldü.



Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 506'ya, yeni vaka ile hasta sayısı 1760'a yükselirken, iyileşen sayısında bir artış olmadı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 216 kişide virüs tespit edildiği kaydedildi.

Böylece vaka sayısının 111 bin 538'e yükseldiği, can kaybının 177, sağlığına kavuşanların sayısının 108 bin 254 olduğu belirtildi.