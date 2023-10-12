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Mısır, İsrail'i önceden uyardı mı? Netanyahu yalanlamıştı!
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12 Ekim 2023 Perşembe 09:09:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 09:09:00

Mısır, İsrail'i önceden uyardı mı? Netanyahu yalanlamıştı!

Kaynak: NTV

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Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası, "Mısır, İsrail'i önceden uyardı mı? Hamas'ın saldırısı önceden biliniyor muydu?" soruları gündemden düşmüyor. ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, Hamas'ın saldırılarından 3 gün önce Mısır'ın İsrail'i uyardığını belirtti.

İsrailli istihbarat birimleri, Hamas'ın saldırısı sonrası mercek altına alındı. Amerikalı Kongre üyesi Michael McCaul ise "Mısır İsrail'i saldırıdan 3 gün önce uyardı" dedi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise bu iddiaları yalanladı.

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılardan sonra İsrailli istihbarat birimleri mercek altında.

Saldırıya ilişkin İsrail'e uyarı iddiası ilk olarak Amerikan Associated Press haber ajansına konuşan Mısırlı bir yetkili tarafından ortaya atılmıştı.

Bu yetkili, Gazze'de büyük bir şey planlandığına yönelik İsrail'in uyarıldığını öne sürdü. "İsrail yaptığımız uyarıyı hafife aldı" dedi.

Amerikan Kongre Üyesi Michael McCaul ise Kongre'de Orta Doğu ile ilgili bir istihbarat toplantısından sonra gazetecilere konuştu.

McCaul, "Mısır'ın üç gün önce İsraillileri böyle bir olayın olabileceği konusunda uyardığını biliyoruz." dedi.

McCaul'e göre, asıl sorulması gereken soru ise uyarının hangi düzeyde yapıldığıydı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu ise istihbarat birimlerinin saldırı öncesi uyarıldığına ilişkin haberleri yalanladı.

Etiketler : Hamas Aksa Tufanı operasyonu Mısır İsrail uyarı ABD Temsilciler Meclisi Michael McCaul McCaul
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