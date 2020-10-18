  • BIST
    1192.73
  • Dolar
    7,9347
  • Euro
    9,2997
  • Altın
    484,6100
İstanbul
14 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ermeni askerleri silahlarını bırakıp kaçtı!
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: işgalci Ermenistan'ın Su-25 savaş uçağı düşürüldü
Bakan açıkladı! 65 ilaç daha geri ödeme listesinde!
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu
Kare kare fotoğrafladı!
Ambargo 13 yıl sonra kaldırıldı! İran artık silah alıp satabilecek!
Çanakkale Boğazı'nda 'Kanuni' heyecanı! Vatandaşlar bayraklarla karşıladı
Uçus saatini kaçırma derdi artık sona eriyor
Can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun
Bakan Pakdemirli duyurdu: 243 milyon lira hibe sağlanacak
Jandarma 354 internet sitesinin erişimini engelledi
Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hazır! En büyük pay o kuruluşlara ayrıldı
Azerbaycan, Ermenistan'ın saldırı girişimlerini önledi
'Sungur' göreve hazır
Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor! TSK'ya savaş seyrini değiştirecek milli teknoloji
BAE Hoşgörü Bakanı Al Nahyan'a taciz suçlaması
PKK'ya yıldırım darbesi!
Karadeniz'deki gaz derin denizlerdeki en büyük 20 keşif arasında
Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes! Tarih belirlendi
Fransa'da alçak plan! Cinayeti Müslüman dünyasına yıkacaklar
Bu yaşın üstündekilerde ölüm riski 6.7 kat! Koronavirüs kabusu büyüyor
Virüse karşı sinekkaydı tıraşı Virüse karşı sinekkaydı tıraşı
Mısır İsrail'e 'dur' dedi! Şaşırtan açıklama
Antalya'da sahilinde ağır metal kirliliği var
18 Ekim 2020 Pazar 09:23:00 - Güncelleme:18 Ekim 2020 Pazar 09:23:00

Mısır İsrail'e 'dur' dedi! Şaşırtan açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Mısır ve Katar, İsrail yönetiminin, Filistin topraklarında Yahudi yerleşimciler için yeni konutlar inşa etme kararının barış sürecini tehdit ettiğini belirtti. Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Hafız söz konusu kararın uluslararası meşruiyete ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Katar ve Mısır'dan ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İsrail'in 14-15 Ekim'de Batı Şeria'da 4 bin 948 konutun inşasını onaylamasına tepki gösterildi.

Katar haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar'ın BM Daimi Temsilcisi Şeyha Alya Ahmed bin Seyf Al Sani, İsrail'in aldığı kararın, yasa dışı olduğu, iki devletli çözümü tehdit ettiği, ekonomik ve sosyal refah ile barışın önünde engel teşkil ettiğini ifade etti.

Al Sani, Filistin meselesinin adil ve kapsamlı çözümünün, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Arap Barış Girişimi temelinde İsrail ve Filistin arasında ciddi müzakereleri gerekli kıldığını vurguladı.

Kudüs ile başta Mescid-i Aksa olmak üzere kentteki kutsal mekanların statüsüne dokunulmaması gerektiğini kaydeden Al Sani, yerleşim birimleri inşaatının derhal durdurulması ve Filistinli mültecilerin terk ettikleri evlerine geri dönmesini istedi.

MISIR: ULUSLARARASI KARARLARA AYKIRI

Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Hafız ise yaptığı yazılı açıklamada, Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesinin uluslararası meşruiyete ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Hafız açıklamada, söz konusu kararın, taraflar arasındaki güvensizliği artırdığını, iki devletli çözümü tehdit ettiğini ve Filistin tarafıyla yapıcı bir diyalog başlatılması şansını yok ettiğini kaydetti.

İSRAİL BATI ŞERİA'DA 4 BIN 948 KONUTUN İNŞASINI ONAYLAMIŞTI

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi), daha önce yaptığı açıklamada, İsrail Sivil Yönetimine bağlı Yüksek Planlama Konseyi'nin 14-15 Ekim'de Batı Şeria'da 4 bin 948 konutun inşasını onayladığını duyurmuştu.

Açıklamada, söz konusu kararla 2020'nin Yahudi yerleşim birimi inşalarında en yüksek rakamın görüldüğü yıl olarak kayıtlara geçtiği ifade edilmişti.

Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER