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04 Ekim 2020 Pazar 09:21:00 - Güncelleme:04 Ekim 2020 Pazar 09:21:00

Mısır İhvanı: İdamların amacı gençlere gözdağı vermek

Kaynak: AA

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Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), İskenderiye kentindeki darbe karşıtı gösterilerde tutuklanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyesi 2 kişi idam edilmesiyle gençlere gözdağı verilmek istenildiğini belirtti.

İhvan sözcüsü Talat Fehmi, Tora Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yasir el-Ebasiri (49) ve Yasir Şukr'un (45) idam edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Fehmi, Ebasiri ile Şukr'un, ülkede rejim karşıtı gösterilerin düzenlendiği bir dönemde idam edilmesinin "gençlere gözdağı verme" amacı taşıdığını ifade etti.

Talat Fehmi, 2 İhvan mensubunun işkence altında itiraflarının alındığını ve adil bir şekilde yargılanmadıklarını kaydetti.

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve insan hakları ihlalleri alanında faaliyet gösteren "Biz Kaydediyoruz" isimli sivil toplum örgütünden yapılan açıklamada, Mısır'daki Tora Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ebasiri ile Şukr'un idam edildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, kamuoyunda "İskenderiye Kütüphanesi" olarak bilinen davada yargılanan Ebasiri ile Şukr hakkında daha önce verilen idam cezasının infaz edildiği belirtilmişti.

Mısır'da Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından darbe karşıtı gösterilerin merkezi olan Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarına 14 Ağustos 2013'te yapılan kanlı müdahaleleri protesto için pek çok kentte gösteriler düzenlenmişti.

İskenderiye kentinde düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2'si güvenlik güçlerinden 15 kişi hayatını kaybetmiş, çoğunluğu İhvan mensubu darbe karşıtı çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Olayla ilgili davada, 2015'te 2 kişiye idam, 68 kişiye hapis cezası verilmişti. 2 kişi hakkındaki idam cezası Mayıs 2017'de onanmıştı.

Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali'nin sürgünde olduğu İspanya'dan rejim karşıtı gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmasının ardından 20 Eylül'den bu yana ülkede gösteriler yapılıyor.

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