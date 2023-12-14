Mısır: Gazze'ye günlük giren akaryakıt miktarı 189 bin litreye yükseldi
Kaynak: AA
Mısır, Gazze Şeridi'ne günlük giren yakıt miktarının, 129 bin litreden 189 bin litreye çıkarıldığını duyurdu.
Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Ziya Raşvan, İsrail'in saldırıları sonucu zor insani koşullarda Gazzelilerin yanında yer almak amacıyla, Gazze'ye insani yardımların sürekli olarak ulaştırılması yönünde yoğun çabalarını sürdürdüğünü belirtti.
Ziya Raşvan, İsrail tarafıyla varılan mutabakata göre, Gazze'ye günlük giren akaryakıt miktarının 129 bin litreden 189 bin litreye çıkarıldığını kaydetti.
Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Raşvan, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne yardım tırlarının geçişine izin verilmesinden bu yana Gazze'ye giren yardım tırı sayısının 4 bin 57'ye ulaştığını ifade etti.
Mısır yönetimi, "Gazze Şeridi ile Refah Sınır Kapısı'nın açık olduğunu ve Gazze'deki krizin başlangıcından bu yana hiçbir aşamada kapatılmadığını" açıklamıştı.
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