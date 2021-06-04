  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
12 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Günlük vefat sayısı 100'ün altına düştü
Meteorolojiden iki bölgeye sağanak uyarısı
Türkiye, 'çok yüksek riskli' bölge statüsünden çıkarıldı
6 Haziran'daki seçimlerde görev alacaklarla seçmenler kısıtlamadan muaf tutulacak
Mısır Gazze'nin yeniden imarına destek için ekip gönderdi
FETÖ elebaşının yeğeni tutuklandı
Başkan Erdoğan Zonguldak'ta açıkladı: Borçları erteliyoruz
ABD'de geniş yankı buldu! Dikkatler bu sefer de ULAQ'a çevrildi
"TSK'nın gücüne güç katmaya devam edeceğiz"
Yine Türkiye'yi hedef aldı!
Yenişehir-1 arama kuyusundan oluk oluk petrol aktı
Heyecanlandıran paylaşım
Batuhan'ın yüzünü güldüren yardım
Atıklar sayesinde öğrenci okuttu
Estetiğe karşıyım
Tatili iple çekiyor
2. sezon sonbaharda
30 yaşına evli girecek
Ciritçilerin form çabası
Guinness'e aday biyolojik gölet
Venüs yeniden keşfedilecek
Gökhan haklı bulundu
Gökçeada'da ‘Daha İyi Bir Yarın'
04 Haziran 2021 Cuma 18:33:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 18:33:00

Mısır Gazze'nin yeniden imarına destek için ekip gönderdi

ABONE OL

Mısır, İsrail saldırılarında hasar gören Gazze Şeridi'nde imar çalışmalarına destek amacıyla ekip ve ekipman yardımında bulundu.

Mısır basınında yer alan haberlere göre, enkaz kaldırma ve yeniden imar çalışmalarında görev yapacak teknik ekipler, beraberlerinde gerekli teçhizatla Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye geçti.

Söz konusu yardımın Gazze'deki Filistinlilerin sıkıntılarını hafifletmek ve hayatın normale dönmesini hızlandırmak için Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatı ile gerçekleştirildiği aktarıldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Etiketler : Mısır basını Gazze İsrail Gazze Şerid
Bodrum'da ilk görüntü

Bodrum'da ilk görüntü
Sözleşme bitmişti! Son söz yapımcıda

Sözleşme bitmişti! Son söz yapımcıda
Pandemide reklam kazancı

Pandemide reklam kazancı
Ömrüm sağlıkla geçsin

Ömrüm sağlıkla geçsin
Bir yanda dava bir yanda aşk

Bir yanda dava bir yanda aşk
Yalnızlık güçlendirdi

Yalnızlık güçlendirdi
Hakan yok şarkıları var

Hakan yok şarkıları var
DÜNYA MODASINA YÖN VERİYORMUŞ

DÜNYA MODASINA YÖN VERİYORMUŞ
Düğün yeri bakıyorlar

Düğün yeri bakıyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER