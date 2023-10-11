VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mısır: Filistinlilere insani yardım için Refah Sınır Kapısını açık tutmaya çalışacağız
Mayınla mücadeleye yönelik "üçlü girişim" kuruluyor
Bakan Fidan, Alman mevkidaşı ile görüştü
Lübnan Tezkeresi Meclis'ten geçti
Fransa'da İsrail'e "siyasi yol" çağrısı
İsrail, BM kararlarını ihlal etti: İki devletli çözüm hiçe sayıldı
11 Ekim 2023 Çarşamba 20:22:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 20:22:00

Mısır: Filistinlilere insani yardım için Refah Sınır Kapısını açık tutmaya çalışacağız

Kaynak: AA

ABONE OL

Mısır, Gazze'ye insani yardım için Refah Sınır Kapısını açık tutmaya çalışacağını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi temaslarda bulunmak üzere Kahire'ye gelen İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısı Mısır Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabında yayımlandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Filistinlilerin temel hizmetlere ulaşamadığını kaydeden Şukri, krizin kontrol altına alınması için çatışmanın taraflarıyla ve uluslararası camiayla temas halinde olduklarını belirtti.

Şukri, Mısır'ın, Filistin halkına gerekli insani desteği sunmaya devam edeceğini ve bu amaçla Refah Sınır Kapısını açık tutmaya çalışacağını dile getirdi.

İsrail, "tam abluka" emri vererek elektrik ve su hizmetlerini kestiği Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısının çevresini 10 Ekim'de vurmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinliyi öldürmüştü.

ETİKETLER

Etiketler : MISIR GAZZE İSRAİL
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Sonunda gösterime giriyor

Sonunda gösterime giriyor
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX