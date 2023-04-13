VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara'da servis minibüsü devrildi: 6 kişi yaralandı
Türkiye uluslararası yatırım ortamı sunmayı sürdürüyor
Florida'da şiddetli yağış: Okullar ve bir havalimanı kapandı
Almanya Savunma Bakanı Macron'un açıklamalarını eleştirdi
ABD'den sosyal medya şirketlerine 'sorumluluk' hatırlatması
Başkan Erdoğan: Afet mağduru vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmıyoruz
13 Nisan 2023 Perşembe 18:59:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 18:59:00

Mısır Dışişleri Bakanı: Arkamızda güçlü bir siyasi irade var

Kaynak: AA

ABONE OL

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, "Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha da aktifleştirilmesi ve her alanda yükselmesi için arkamızda güçlü bir siyasi irade var" dedi.

Ankara'da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Şukri, "Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha da aktifleştirilmesi ve her alanda yükselmesi için arkamızda güçlü bir siyasi irade var" dedi.

Bakan Şukri, "10 milyar dolarlık ticareti artırmak için iki hükümet de çalışacak" ifadekerini kullandı.

İşte Şukri'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

-(Türkiye ile) Libya ile ilgili ortak irademiz var. Halkın iradesini yansıtacak bir hükümetin kurulması ve Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması konusunda hemfikiriz.

-Hiç şüphesiz enerji konusunda iş birliğimiz var. Türkiye, en fazla Mısır'dan LNG ithal eden ülkelerden biridir. Burada yatırımları var. Biz istiyoruz ki bütün alanlarda iş birliği artsın. Özellikle enerji alanında bu aynı zamanda yenilenebilir enerji konusunda da bunu istiyoruz. Potansiyel var.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Ankara Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye-Mısır ilişkileri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX