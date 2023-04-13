Mısır Dışişleri Bakanı: Arkamızda güçlü bir siyasi irade var

Ankara'da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Şukri, "Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha da aktifleştirilmesi ve her alanda yükselmesi için arkamızda güçlü bir siyasi irade var" dedi.

Bakan Şukri, "10 milyar dolarlık ticareti artırmak için iki hükümet de çalışacak" ifadekerini kullandı.

İşte Şukri'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

-(Türkiye ile) Libya ile ilgili ortak irademiz var. Halkın iradesini yansıtacak bir hükümetin kurulması ve Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması konusunda hemfikiriz.

-Hiç şüphesiz enerji konusunda iş birliğimiz var. Türkiye, en fazla Mısır'dan LNG ithal eden ülkelerden biridir. Burada yatırımları var. Biz istiyoruz ki bütün alanlarda iş birliği artsın. Özellikle enerji alanında bu aynı zamanda yenilenebilir enerji konusunda da bunu istiyoruz. Potansiyel var.

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