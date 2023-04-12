12 Nisan 2023 Çarşamba 12:11:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 12:11:00
Mısır Dışişleri Bakanı Şükri yarın Türkiye'ye geliyor
Son Dakika Haberleri.. Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Bakan Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 13 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Bakan Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 13 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Ayrıntılar geliyor...
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