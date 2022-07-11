İsrail 20 Mısır askerini diri diri yakmıştı! İki ülke anlaştı

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Yair Lapid, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi telefonla aradı.

Söz konusu görüşme, Mısır Dışişleri Bakanlığının Tel Aviv Büyükelçiliğini, "1967 savaşıyla ilgili medyada yer alan haberler ve bu haberlerdeki bilgilerin doğruluğunun araştırılması için soruşturma talep etmek üzere İsrail makamlarıyla iletişim kurmakla görevlendirildiğini" duyurmasından kısa süre sonra gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığının açıklamasında, Sisi-Lapid görüşmesinde, "1967 savaşında Kudüs'e gömülen Mısırlı askerlerle ilgili tarihi gerçeklere ilişkin İsrail basınında yer alan haberler hakkında İsrail makamlarının tam ve şeffaf bir soruşturma yürütmesi konusunda mutabık kalındığı" aktarıldı.

Açıklamaya göre Lapid, "İsrail tarafının konuyu olumlu ve şeffaf bir şekilde ele alacağını, gerçeğe ulaşmak için Mısır makamlarıyla iletişim ve koordinasyon içinde olunacağını" ifade etti.

BARIŞ MÜZAKERELERİNİN YENİDEN BAŞLAMASI

Görüşmede tarafların ayrıca 2014'ten bu yana askıya alınan İsrail-Filistin barış müzakerelerinin yeniden canlandırılması adına ilerleyen dönemde Mısır, İsrail ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yer aldığı ikili ve çoklu görüşmeler düzenlenmesi için çalışmalar yapılması konusunda da anlaştığı bilgisi paylaşıldı.

Sisi'nin, İsrail ve Filistinli gruplar arasında Mısır arabuluculuğunda varılan Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi sürdürmenin gerekliliğini vurguladığı aktarıldı.

İsrail tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İSRAİLLİ GAZETECİNİN GÜNDEME GETİRDİĞİ OLAY

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi yazarı Yossi Melman, 8 Temmuz'da, İsrailli askeri yetkili Zeen Bloch'un (90) ifadelerine dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun 1967 Savaşı'nda Kudüs'ün batısındaki Latrun kentinde 20 Mısır askerini diri diri yaktığını ve toplu mezara gömdüğünü belirtmişti.

Melman, haberinde, İsrail yönetiminin olaya dair uzun yıllar ağır sansür uyguladığını ve 55 yıl sonra sansürün kaldırılmasıyla gerçeğin ortaya çıktığını kaydetmişti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "Tel Aviv Büyükelçiliği, medyada yer alan (1967 savaşı ile ilgili) haberler ve bu haberlerdeki bilgilerin doğruluğunun araştırılması için soruşturma talep etmek üzere İsrail makamlarıyla iletişim kurmakla görevlendirildi." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, İsrail'den konuyla ilgili ayrıntıları Mısırlı yetkililere acilen bildirmesinin talep edildiği aktarılmıştı.