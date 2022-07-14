"Türkiye kilit stratejik ortak"

Milletvekili Pritchard'dan çarpıcı açıklama: Birlikte durmak zorundayız, Türkiye bu konuda önemli bir oyuncu

İngiltere'nin başkenti Londra'da düşünce kuruluşu Circle Foundation'ın ev sahipliğinde "NATO'nun Geleceği: Madrid Stratejik Konsepti ve Avrupa Güvenliği Üzerindeki Etkileri" başlıklı panel düzenlendi.

Panele, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Bob Stewart, İngiliz Parlamentosu Türk Dostluk Grubu üyesi ve Muhafazakar Parti Milletvekili Mark Pritchard'in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

- "TÜRKİYE, NATO'NUN ÇOK DEĞERLİ BİR ÜYESİ"

İngiliz milletvekili Stewart, burada yaptığı konuşmada, ülkeler için NATO üyeliğinin önemine dikkati çekerek, ittifakın üye ülkelere birçok konuda güvence sağladığının altını çizdi.

Stewart, "Ukrayna NATO üyesi olsaydı, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'ya saldırması pek olası değildi. Üyeliği düşünenler için üye olmak aslında o ülkelere güvenlik sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO üyeliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Stewart, şunları kaydetti:

"Türkiye, NATO'nun daha değerli bir üyesi. Açık konuşalım. Bu sadece ittifakta askeri teçhizatta Türk hakimiyetinden ötürü değil, özellikle NATO'nun güney kanadında Türkiye'nin sahip olduğu jeostratejik konumundan da kaynaklanıyor."

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YLA İMZALANAN ÜÇLÜ MUHTIRA TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ"

Osman Aşkın Bak da Türkiye'nin, NATO'da üyeleri arasında uzun süredir "kilit müttefik ülke" olduğunun altını çizerek, "Diğer konuların yanı sıra savunma ve caydırıcılığı artıran, daha küresel bir yaklaşımı benimseyen, farklı siyasi istişareleri kucaklayan NATO'nun 2034 vizyonunu tam olarak destekliyoruz." dedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de 28-30 Haziran'da düzenlenen 32. NATO Zirvesi'nde gündemde yer alan konulardan birinin terörizm olduğuna işaret eden Bak, "Terörizm konusu NATO müttefikleriyle ele alınması gereken kilit bir mesele. Bizim de müttefiklerimizle toplantılarımızda gündeme getirdiğimiz önemli konulardan biri oldu." ifadelerini kullandı.

Bak, zirve kapsamında, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında üçlü muhtıra imzalandığını anımsatarak, Türkiye'nin terörizmle mücadele konusu başta olmak üzere bu ülkelerden beklentilerine muhtırada yer verildiğini kaydetti.

Osman Aşkın Bak, "İmzalanan bu üçlü muhtıra Türkiye için önemli çünkü ilk kez terör örgütü PKK ve uzantıları PYD, YPG ile terör örgütü FETÖ bu muhtırada yer aldı." diye konuştu.

Türkiye'nin özellikle terörle mücadele çabalarına ilişkin ele alınması gereken meşru güvenlik endişelerinin olduğunu belirten Bak, şimdiye kadar Türkiye'de düzenlenen terör saldırılarında 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini dile getirdi.

- "TÜRKİYE KİLİT STRATEJİK ORTAK"

İngilliz Parlamentosu Türk Dostluk Grubu üyesi milletvekili Pritchard da Türkiye'nin NATO'da yer almasının önemine dikkati çekerek, "Türkiye, yalnızca İngiltere'yle ikili ilişkiler için değil, aynı zamanda NATO ve ötesindeki ilişkilerimiz için de kilit bir stratejik ortak." değerlendirmesinde bulundu.

Pritchard, gelecek yıllarda çok huzursuz bir jeopolitik aşamaya geçileceği öngörüsünde bulunarak şunları söyledi:

"Kesinlikle son birkaç yılda çok fazla savaş olacağını düşünüyorum. Potansiyel olarak çok daha fazla çatışma ve bu çatışmaların çok daha fazla alana yayıldığını göreceğiz. Bu yüzden uluslararası değerler ve hukukun üstünlüğü konusunda güçlü, açık ve net bir duruşa ihtiyacımız var. Birlikte durmak zorundayız. Türkiye bu konuda önemli bir oyuncu."